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15апреля
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Окончание Второй мировой войны будут отмечать в другой день

Окончание Второй мировой войны будут отмечать в другой день

День окончания Второй мировой войны перенесли на 3 сентября. Изменение даты позволит создать более объективную картину действий СССР на азиатском фронте, считают историки. Ранее датой окончания Второй мировой войны считалось 2 сентября – день капитуляции Японии.

Теперь Госдума законом перенесла день воинской славы со 2 на 3 сентября. Авторы напоминают, что президиум Верховного совета СССР в 1945 году принял указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией. Кроме того, КНР отмечает День победы в войне сопротивления Японии 3 сентября. Однако в России в 2010 году датой окончания войны установили 2 сентября — день, когда был подписан акт капитуляции Японии, сообщает «Коммерсант».

Законопроект на рассмотрение парламента внесли депутаты Владимир Шаманов («Единая Россия»), Георгий Карлов («Единая Россия»), а также сенаторы Михаил Козлов («Единая Россия») и Григорий Карасин, который ранее работал замглавы МИД России. Они объяснили инициативу желанием «сохранить историческую справедливость в отношении победителей во Второй мировой войне». «Формулировка "3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)" символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», – говорится в пояснительной записке.

Свое мнение по этому поводу высказал Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО). «Это возвращение исторической справедливости, поскольку именно третьего сентября было объявлено в Советском Союзе в 1945 году днем победы над Японией. (...) В честь памяти наших воинов и героев, которые освобождали не только Европу, но и Азию, необходимо, чтобы 3 сентября было днем их победы во Второй мировой войне», — отметил профессор в разговоре с «360».

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#память

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    4 минуты назад

    В очередной раз убеждаюсь, что лицам, сидящим там (в Думе), нужно проводить дополнительное исследование на раздвоение личности. Одна из предлагаемых ими же поправок в Конституцию, как раз касается не допущения фактов переписывания истории... Или, итоги ВОВ тоже "обнуляются"?

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