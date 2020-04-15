Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса

Главврач 40-й больницы в Москве Денис Проценко сообщил, что вылечился от коронавируса и выходит из режима самоизоляции. О том, что он заразился от пациентов, стало известно 31 марта.

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена – полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», – написал он на Facebook.

Как сообщает РИА Новости, пятого апреля директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что болезнь протекает не в тяжелой форме.

Проценко и его коллеги призывают жителей страны оставаться дома, дабы не допустить новых очагов заражения. Ранее считалось, что коронавирус опасен исключительно для пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания. Сейчас медики считают это мнение ошибочным.

«Во-первых, в Россию все еще привозят людей из-за границы. Это, безусловно, сказывается на росте числа заболевших. Во-вторых, мы не знаем, когда закончится эпидемия в других странах. Сейчас очень напряженная ситуация в США, там пика по заразившимся пока не достигли. Мы не знаем, что будет в Африке, где крайне низкий уровень обследований. В Индии тоже мало тестируют, к тому же там проблемы с гигиеной. В-третьих, мы ожидаем появление вакцины. Как только ее разработают, и мы все привьемся, тогда все и закончится», – отметил академик РАН Виктор Малеев.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,84 миллиона случаев заражения, свыше 117 тысяч человек скончались. В России выявлено 21 102 случая COVID-19, 1694 человека выздоровели, 170 умерли.