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15апреля
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сегодня, 14:40 0

Амурские специалисты подготовили видеоконсультации по ЕГЭ для выпускников

Амурские специалисты подготовили видеоконсультации по ЕГЭ для выпускников
Фото: pixabay.com

Амурский областной институт развития образования запускает серию видеоконсультаций по подготовке к ЕГЭ. В онлайн-формате профильные специалисты расскажут о тонкостях госиспытаний по математике, физике, русскому языку и литературе и вместе со школьниками выполнят ряд заданий, которые вызывают наибольшее количество вопросов.

Принять участие в видеоконсультациях можно по ссылке https://amiro.adobeconnect.com/cdo (зарегистрироваться как «Гость»). Предварительно на компьютере должно быть установлено приложение Adobe Flash Player. В случае невозможности участвовать в онлайн-формате, видеоконсультации будут доступны в записи.

Первое виртуальное занятие состоится 15 апреля. Будут проработаны вопросы орфографии при подготовке к ЕГЭ, задание № 8 по русскому языку, также время будет уделено написанию сочинения, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Полный перечень видеоконсультаций доступен по ссылке.

Вместе с тем власти отмечают, что Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) начал публикацию на своем сайте методических рекомендаций по организации индивидуальной подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену (ОГЭ). Накануне на указанном электронном ресурсе размещена информация по подготовке к ЕГЭ по 15 учебным предметам, в том числе отдельно по базовой и профильной математике.

Сегодня для выпускников 9 классов будут опубликованы рекомендации по подготовке к обязательным предметам ОГЭ, русскому языку и математике.

Методические рекомендации содержат советы разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ и полезную информацию для организации индивидуальной подготовки к экзаменам. В них описана структура и содержание контрольных измерительных материалов, приведен индивидуальный план подготовки к экзамену, указаны темы, на освоение и повторение которых следует обратить особое внимание. Даны рекомендации по выполнению разных типов заданий, работе с открытыми банками заданий ЕГЭ и ОГЭ и другими дополнительными материалами, полезные ссылки на информационные материалы ФИПИ и Рособрнадзора.

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#образование #школа

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