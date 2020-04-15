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сегодня, 14:12 0

В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек

В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек
Фото: архив Амур.инфо

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступило сообщение о том, что в Благовещенске совершено двойное убийство. Указывается и адрес, где это произошло: улица Институтская, 30. Агентство обратилось за комментарием в следственное управление СКР по Амурской области. Данные сведения подтвердились частично.

«По данному факту следственным отделом по городу Благовещенску возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются», – сказал старший помощник руководителя ведомства Алексей Лубинский. Он уточнил, что дело возбудили по части 2 статьи 105 УК РФ – «убийство двух лиц».

Сообщение о случившемся поступило 14 апреля в 18:30, на место выезжала следственно-оперативная группа. На вопрос агентства о том, действительно ли преступление совершено на Институтской, 30, представитель ведомства ответил утвердительно.

Подробностей произошедшего пока не озвучивают. Алексей Лубинский уточнил, что они будут доведены до сведения СМИ позже.

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#криминал #происшествия

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