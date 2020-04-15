Благовещенск вошел в число городов, где хуже всего соблюдают самоизоляцию

Чтобы представлять, как россияне соблюдают режим самоизоляции, сотрудники Яндекса рассчитали балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

От нуля до 2,4 балла считается, что на улице очень много людей. От 2,5 до 3,9 балла — на улице много людей. От 4 до 5 баллов — на улице почти никого.

По статистике, с 28 марта по 12 апреля, индекс самоизоляции в Благовещенске составил от 1,8 до 3,5 балла, то есть в эти дни на улицах города было много людей. При том, что дни после 30 марта были объявлены нерабочими в связи с коронавирусом. На текущий момент индекс самоизоляции в Благовещенске также не высок. Согласно Яндексу, мало людей на улицах наблюдается только в ночное время. С наступлением утра число горожан начинает расти. Так, 15 апреля индекс начал падать с 8 часов утра, то есть с этого времени людей на улице стало становиться все больше. К полудню индекс составил всего 1 балл.

Лучше всего режим самоизоляции соблюдается на западе страны, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и так далее.

Как сообщало ранее Амур.инфо, губернатор Амурской области пригрозил вновь ужесточить режим в регионе и закрыть предприятия и организации, если амурчане не начнут соблюдать меры безопасности.

«Прошёлся по городу, по набережной. На детской площадке, на набережной очень много детей, то же на баскетбольной площадке. Это, конечно, всё прекрасно, если бы не было ситуации с коронавирусом. Надо подумать, каким образом изолировать эти общественные пространства, как это сделано в других регионах. В частности, в Москве детские площадки ограждены по периметру. Необходимо усилить работу волонтёров, полиции, чтобы больше уделяли внимания недопущению массового скопления людей в одном месте, проводили профилактические беседы. В противном случае, повторяю, очень высокий риск, что мы эту ситуацию из-под контроля выпустим», – сказал глава региона Василий Орлов.