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15апреля
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сегодня, 14:08 12

Благовещенск вошел в число городов, где хуже всего соблюдают самоизоляцию

Благовещенск вошел в число городов, где хуже всего соблюдают самоизоляцию

Благовещенск вошел в число городов России с самым низким индексом самоизоляции. Этот индекс рассчитывает Яндекс более чем в 300 городах страны. Чем ниже индекс, тем больше людей на улицах города.

Чтобы представлять, как россияне соблюдают режим самоизоляции, сотрудники Яндекса рассчитали балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

От нуля до 2,4 балла считается, что на улице очень много людей. От 2,5 до 3,9 балла — на улице много людей. От 4 до 5 баллов — на улице почти никого.

По статистике, с 28 марта по 12 апреля, индекс самоизоляции в Благовещенске составил от 1,8 до 3,5 балла, то есть в эти дни на улицах города было много людей. При том, что дни после 30 марта были объявлены нерабочими в связи с коронавирусом. На текущий момент индекс самоизоляции в Благовещенске также не высок. Согласно Яндексу, мало людей на улицах наблюдается только в ночное время. С наступлением утра число горожан начинает расти. Так, 15 апреля индекс начал падать с 8 часов утра, то есть с этого времени людей на улице стало становиться все больше. К полудню индекс составил всего 1 балл.

Лучше всего режим самоизоляции соблюдается на западе страны, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и так далее.

Как сообщало ранее Амур.инфо, губернатор Амурской области пригрозил вновь ужесточить режим в регионе и закрыть предприятия и организации, если амурчане не начнут соблюдать меры безопасности.

«Прошёлся по городу, по набережной. На детской площадке, на набережной очень много детей, то же на баскетбольной площадке. Это, конечно, всё прекрасно, если бы не было ситуации с коронавирусом. Надо подумать, каким образом изолировать эти общественные пространства, как это сделано в других регионах. В частности, в Москве детские площадки ограждены по периметру. Необходимо усилить работу волонтёров, полиции, чтобы больше уделяли внимания недопущению массового скопления людей в одном месте, проводили профилактические беседы. В противном случае, повторяю, очень высокий риск, что мы эту ситуацию из-под контроля выпустим», – сказал глава региона Василий Орлов.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    54 минуты назад

    За то у Путина самый высокий индекс самоизоляции. Забился в бункер и уже месяц сидит там, не вылазит. Боится народного бунта?

  • sinoptik

    sinoptik
    47 минут назад

    расчет индекса не корректен. Было бы странно, если бы в Благовещенске соблюдали режим как в Москве, учитывая число заболевших здесь и там.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    37 минут назад

    Правильно делают, что не соблюдают. Из-за 6 заболевших по квартирам забиться и сидеть.

  • троль здесь

    троль здесь
    27 минут назад

    тепло стало все хотят гулять

    в других странах это ни к чему хорошему не привело, надеюсь у нас в городе не будет всплеска заболеваний

  • Жэка

    Жэка
    22 минуты назад

    Gorojanka

    Правильно делают, что не соблюдают. Из-за 6 заболевших по квартирам забиться и сидеть.



    В Италии тоже когда-то было 6 заболевших... И тоже никто не забился и не сидел. Теперь жалеют.

  • домовенок

    домовенок
    21 минута назад

    троль здесь

    тепло стало все хотят гулять

    в других странах это ни к чему хорошему не привело, надуюсь у нас в городе не будет всплеска заболеваний



    А чем вы надуетесь, если не секрет?

  • троль здесь

    троль здесь
    18 минут назад

    домовенок

    троль здесь

    тепло стало все хотят гулять

    в других странах это ни к чему хорошему не привело, надуюсь у нас в городе не будет всплеска заболеваний



    А чем вы надуетесь, если не секрет?



    ошибка. надеюсь..

  • Амурский ГПЗшник

    Амурский ГПЗшник
    17 минут назад

    @домовенок, Троль здесь "надеется" а не то что вы подумали

  • Нур

    Нур
    16 минут назад

    Жэка

    Gorojanka

    Правильно делают, что не соблюдают. Из-за 6 заболевших по квартирам забиться и сидеть.



    В Италии тоже когда-то было 6 заболевших... И тоже никто не забился и не сидел. Теперь жалеют.



    А в Зее вобще наплевали на ковид)

  • Oldlord

    Oldlord
    15 минут назад

    У нас иммунитет!

  • домовенок

    домовенок
    14 минут назад

    Амурский ГПЗшник

    @домовенок, Троль здесь "надеется" а не то что вы подумали



    А откуда вам известны мои "думки"?

  • ямщик

    ямщик
    3 минуты назад

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