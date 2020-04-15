В 2020 году будет отремонтирована улица Тепличная

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году будет отремонтировано 500 метров улицы Тепличной от СХПК «Тепличный» до улицы Воронкова.

В октябре 2019 года Минтрансом области был запущен опрос общественного мнения на официальных сайтах администраций Благовещенска и Благовещенского района. Амурчанам предлагалось ответить на вопрос «Какую улицу, по вашему мнению, необходимо в приоритетном порядке включить в проект "Безопасные и качественные дороги" и какие мероприятия провести: освещение, асфальтирование, тротуар или обустройство светофора?».

Жители благовещенской агломерации активно откликнулись на опрос. В итоге от населения поступило более 600 предложений, просьб и пожеланий. В частности, представители Благовещенского района подавляющим большинством голосов выступили за приведение в нормативное состояние улицы Тепличной.

На участке улицы будут выполнены работы по асфальтированию, ремонту тротуаров, замене освещения, устройству ливневой канализации, обустройству остановочных пунктов для общественного транспорта с установкой двух павильонов, добавятся новые дорожные знаки, нанесут разметку методом холодного пластика.

Администрацией Благовещенского района проведен аукцион на ремонтные работы, стоимость контракта составляет 34,7 миллиона лн рублей.

«Безусловно, итоги реализации нацпроекта у нас в районе и регионе в целом зависят от грамотного процесса организации работ и качества их исполнения. Мы будем держать на контроле весь ход работ на данном объекте и стремиться к тому, чтобы все запланированное было исполнено в срок. Хочется, чтобы жители Благовещенского района получили в эксплуатацию новую комфортную дорогу, отвечающую всем современным требованиям. Не скрою, мы нацелены на максимально эффективный результат!» — подчеркнул глава Благовещенского района Евгений Седых.

Работы начнутся в мае и будут завершены к концу октября 2020 года. После завершения строительства школы будет реконструирован следующий участок Тепличной от Воронкова до Игнатьевского шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.