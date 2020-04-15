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15апреля
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сегодня, 14:01 0

Очаровавшая тысячи пользователей девушка оказалась 18-летним парнем

Очаровавшая тысячи пользователей девушка оказалась 18-летним парнем
Фото: instagram.com/puutan_318/

В Инстаграме у девушки с ником puutan_318 больше 25 тысяч подписчиков, что на первый взгляд не вызывает удивления. Многих пользователей девушка привлекает своей красотой, выкладывая милые фото. Однако у самых внимательных юзеров появились вопросы к блогерше.

В шапке профиля стоит ссылка на ютуб-канал блогерши, где красавица учит, как делать макияж. Но там подписчиков встречает уже другой человек. В видео участвует похожая длинноволосая девушка, но у неё другие черты лица. И дело не только в том, что отлично умеет краситься и мастерски владеет фотошопом. К особенностям добавляются странная мимика и грубоватый голос.

И пользователи в своих подозрениях не ошиблись. Как выяснилось, блогерша-няшка – на самом деле 18-летний парень из Японии по имени Тацуя, сообщает Life.

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#интернет #юмор

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