Очаровавшая тысячи пользователей девушка оказалась 18-летним парнем

В Инстаграме у девушки с ником puutan_318 больше 25 тысяч подписчиков, что на первый взгляд не вызывает удивления. Многих пользователей девушка привлекает своей красотой, выкладывая милые фото. Однако у самых внимательных юзеров появились вопросы к блогерше.

В шапке профиля стоит ссылка на ютуб-канал блогерши, где красавица учит, как делать макияж. Но там подписчиков встречает уже другой человек. В видео участвует похожая длинноволосая девушка, но у неё другие черты лица. И дело не только в том, что отлично умеет краситься и мастерски владеет фотошопом. К особенностям добавляются странная мимика и грубоватый голос.

И пользователи в своих подозрениях не ошиблись. Как выяснилось, блогерша-няшка – на самом деле 18-летний парень из Японии по имени Тацуя, сообщает Life.