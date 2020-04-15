Чаепития без границ и виртуальные «обнимашки»: как амурчане переживают в соцсетях самоизоляцию

Коронавирус сделал «цифровую прививку», и мир уже не станет другим. Даже находясь в четырех стенах, можно чувствовать себя полноценным гражданином мира. Амурчане с успехом используют виртуальное пространство.

Губернатор Амурской области встречается с таким большим количеством участников, что не вместит никакой зал. Бизнес-объединения проводят видеоконференции для всех предпринимателей региона с участием спикеров из разных регионов страны.

Преподаватели Амурского областного колледжа искусства и культуры вместе со студентами сняли несколько видеороликов с советами, как с пользой провести две недели самоизоляции. В одном из них амурчанам советуют заниматься самообразованием, планировать свой день, хвалить себя за выполнение плана, питаться строго по режиму и делать зарядку.

Студенты Амурского колледжа строительства и ЖКХ записали обращение к преподавателям о том, что они очень соскучились по учебе и пообещали «не трепать нервы».

А студия современного танца Traffic и вовсе поддержала виртуальный мировой челлендж. В кадре участники передают друг другу предметы, чаевничают и танцуют.

«Участники челленджа находятся в разных городах России, несколько человек –– наши выпускники. Сняли всё за полдня, по замыслу каждый участник должен был что-то передавать другому, какая-то связка должна быть. Монтировала наша Аня Соловьева на обычном смартфоне, –– рассказала руководитель Traffic Елена Соловьева. –– По-моему, весело получилось!»