Чаепития без границ и виртуальные «обнимашки»: как амурчане переживают в соцсетях самоизоляцию
Коронавирус сделал «цифровую прививку», и мир уже не станет другим. Даже находясь в четырех стенах, можно чувствовать себя полноценным гражданином мира. Амурчане с успехом используют виртуальное пространство.
Губернатор Амурской области встречается с таким большим количеством участников, что не вместит никакой зал. Бизнес-объединения проводят видеоконференции для всех предпринимателей региона с участием спикеров из разных регионов страны.
Преподаватели Амурского областного колледжа искусства и культуры вместе со студентами сняли несколько видеороликов с советами, как с пользой провести две недели самоизоляции. В одном из них амурчанам советуют заниматься самообразованием, планировать свой день, хвалить себя за выполнение плана, питаться строго по режиму и делать зарядку.
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Дорогие наши студенты! 23 марта мы с вами ушли на дистанционное обучение💻📚📲 которое вносит некоторую расслабленность и сосредоточенность на других сферах деятельность 😊 Для того чтобы не расслабляться, а самоорганизоваться, предлагаем вам посмотреть наш ролик! 👉Во-первых вы сможите увидеть много знакомых лиц😊🤨😎 👉Во-вторых сможете зарядиться хорошим настроением и принять к сведению некоторые рекомендации! . Спасибо за помощь в организации записи ролика нашим выпускникам и преподавателям @evgeniy_blag Евгению Дегтярёву @truba_daria Дарье Трубниковой @stars_voice Анастасии Старинской @nicolay_yanchuk Николаю Янчук @innakazaryan1996 Инне Казарян @angelika_urm Анжелике Урманчеевой @pogsolnyx94 Татьяне Обогреловой @kravaaaa__99 Алексею Кравченко @stanislav.syomin Станиславу Сёмину #студентыакик #самоизоляция #самоорганизация #дистанционноеобучение #оставайтесьдома #берегитесебя
Студенты Амурского колледжа строительства и ЖКХ записали обращение к преподавателям о том, что они очень соскучились по учебе и пообещали «не трепать нервы».
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Самоизоляция, дистанционное обучение.. А мы соскучились по вам, наши дорогие студенты😉🤗 Спасибо Студенческий Совет @aksjkh, за такую поддержку 😘 и сотрудничество😉 @ruslan_iq120 @anastasia_official18 @kozhevnikov._.pavel @buone_rih @vakhmynin Карина, тебя не нашла🤗 Пусть будет здесь)
А студия современного танца Traffic и вовсе поддержала виртуальный мировой челлендж. В кадре участники передают друг другу предметы, чаевничают и танцуют.
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Мы конечно могли бы показать, что мы самые спортивные и самые начитанные. Но! Мы просто такие, какие мы есть🤯😁💃😋 Весёлые и неугомонные, которые сидят дома и мечтают уже быстрее начать танцевать. @traffic_dance @okcblag #traffic #Я_выбираю_Траффик #траффик_взрослые #карантин #самоизоляция#сидимдома#traffic #dancer
«Участники челленджа находятся в разных городах России, несколько человек –– наши выпускники. Сняли всё за полдня, по замыслу каждый участник должен был что-то передавать другому, какая-то связка должна быть. Монтировала наша Аня Соловьева на обычном смартфоне, –– рассказала руководитель Traffic Елена Соловьева. –– По-моему, весело получилось!»
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