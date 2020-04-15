РПЦ объяснила, как освятить куличи и пасху дома

В Московском патриархате предложили верующим в условиях карантина по коронавирусу совершить традиционное предпасхальное освящение куличей, яиц и творожных пасх самостоятельно в домашних условиях.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх дома», – говорится в сообщении рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Как пишет РИА Новости, освящение можно совершить следующим образом: перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав», затем окропить пищу святой водой, «если она есть», со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Главный христианский праздник Воскресение Христово – Пасха – отмечается в этом году 19 апреля.