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15апреля
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сегодня, 13:46 9

РПЦ объяснила, как освятить куличи и пасху дома

РПЦ объяснила, как освятить куличи и пасху дома
Фото: gastronom.ru

В Московском патриархате предложили верующим в условиях карантина по коронавирусу совершить традиционное предпасхальное освящение куличей, яиц и творожных пасх самостоятельно в домашних условиях.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх дома», – говорится в сообщении рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Как пишет РИА Новости, освящение можно совершить следующим образом: перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав», затем окропить пищу святой водой, «если она есть», со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Главный христианский праздник Воскресение Христово – Пасха – отмечается в этом году 19 апреля.

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#коронавирус #праздники #религия

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Комментарии
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  • Страйкер

    Страйкер
    1 час назад

    нихера не пойму, освящаю воду - получается вино

  • Landyush

    Landyush
    1 час назад

    Оказывается, как много вещей можно сделать дома! Работать, жениться, учиться,лечиться, теперь еще и освятить куличи. Бродский, ты был прав. Зачем после изоляции вообще нам выходить на улицу? Тратить деньги на такси, бензин, время тратить. Если ситуация показал, что все можно делать дома. Планерки, совещания тоже))

  • MadNigra

    MadNigra
    1 час назад

    А низя как Кашпировкий по Телевидению и через Интернет освящалку передать?

    Церковь же должна идти в ногу со временем.

    Я уже и банку у экрана поставил.

  • вагоновожатый

    вагоновожатый
    1 час назад

    Попы самоустранились.

  • Тахографист

    Тахографист
    59 минут назад

    а зачем тогда рпц?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    54 минуты назад

    Если все можно делать дома, зачем тогда РПЦ и Гундосовцы?

  • Oldlord

    Oldlord
    44 минуты назад

    Тахографист

    а зачем тогда рпц?



    Чтобы манагеры ихние могли налоги не платить!

  • specc

    specc
    32 минуты назад

    Вот и еще одна маска сброшена. Коронавирус на многие вещи открыл людям глаза!

  • Амурский ГПЗшник

    Амурский ГПЗшник
    32 минуты назад

    Осветить без святой воды... Гундяев жжет...

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