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15апреля
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Обустройство объездной дороги по улице Нагорной в Благовещенске начнут на следующей неделе

Обустройство объездной дороги по улице Нагорной в Благовещенске начнут на следующей неделе
Фото: скриншот видео

В Благовещенске выбрали подрядчика по обустройству объездной дороги по улице Нагорной в Благовещенске. Рабочие планируют приступить к работам на следующей неделе.

Как сообщало Амур.инфо, дорога на Нагорной позволит временно разгрузить въезд в центральную часть Благовещенска по Калинина. Проблема с пропускной способностью городских магистралей обострилась после того, как был закрыт на капитальный ремонт путепровод на Загородной. Ремонт продлится до осени, поэтому городские власти решили рассмотреть дополнительные способы для проезда из микрорайона в центр.

В середине марта администрациия Благовещенска сообщила, что улица Нагорная действительно готова принять дополнительную транспортную нагрузку.

В городской пресс-службе на запрос Амур.инфо ответили, что ремонт будет проводиться на протяжении от дома № 10 на улице Нагорной до дома № 19 на улице Мичурина. Он включает восстановление основания под дорожную одежду, устройство системы водоотведения, расширение проезжей части, устройство щебеночно-песчаного покрытия.

Дорогу планируют открыть к середине мая. Проезд приведут в порядок, чтобы автомобилисты могли использовать его как альтернативу для проезда между центром и микрорайоном. Работы планируют закончить до того, как начнется ремонт на улице Калинина.

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#дороги

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Комментарии
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  • Uncore

    Uncore
    1 час назад

    То есть будет гравийка, как и сейчас. Проехался там пару раз, схватил уже камень в лобовуху, скол остался. Сейчас дороги сильно не загружены, можно и по Калинина\Мухина спокойно ездить.

  • NikaK

    NikaK
    34 минуты назад

    Эта гравийка до первого хорошего дождя. Потом по ней невозможно будет проехать. У нас на Нагорной дача. И мы каждое лето мучаемся, пытаясь попасть на дачу по колдобинам после дождя.

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