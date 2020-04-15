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сегодня, 13:38 4

Из России продолжают привозить коронавирус в провинцию Хэйлунцзян

Из России продолжают привозить коронавирус в провинцию Хэйлунцзян
Фото: Reuters

Еще 12 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в китайской провинции Хэйлунцзян среди въехавших из России. Зарегистрирован один новый случай бессимптомного заболевания, и тоже из России. Общее количество ввозных случаев коронавируса в провинции достигло 14.

Заболевания выявили среди въехавших в Китай из России через погранпереход Пограничный – Суйфэньхэ, сообщает Управление по гигиене и здравоохранению провинции. С учетом выписанного 14 апреля 21-летнего мужчины, который также въехал в Хэйлунцзян из Приморья, в больницах Суйфэньхэ и Муданьцзяна на лечении остаются 333 больных коронавирусом, въехавших через этот погранпереход.

Как поясняет комитет, количество бессимптомных заболевших коронавирусом, приехавших из России, за сутки увеличилось на 1 человека и на данный момент составляет 52 больных, пишет biang.ru.

По данным на 14 апреля, в Хэйлунцзяне зафиксировано в общей сложности 14 новых ввозных случаев коронавируса, их них 12 – из России, 1 ввозной случай – из Италии, один – из Японии. У 5 человек, которые находятся в карантине, имеется подозрение на коронавирус. Общее количество ввозных случаев по провинции достигло 340, два человека выписаны из больниц.

Также ведомство заявляет о 8 новых случаях коронавируса, не связанных с въездом из-за рубежа. На данный момент на лечении в Харбине находятся 19 заболевших, а также 5 бессимптомных больных.

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#Китай #коронавирус

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Комментарии
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  • Sanches

    Sanches
    1 час назад

    Редакция? Вы с заголовком напутали "РОССИЯНЕ ПРОДОЛЖАЮТ ПРИВОЗИТЬ КОРОНАВИРУС". Какие россияне? Им въезд в КНР закрыт, это граждане Китая возвращаются из РФ.

  • Amur

    Amur
    1 час назад

    Не россияне, а граждане КНР, прибывшие из России.

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    значит в России выявить вирус не могут

  • inoy

    inoy
    37 минут назад

    да мы тут все переболели уже ОРВИ, а там это коронавирус

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