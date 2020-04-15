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15апреля
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сегодня, 13:32 2

Амурчане могут сообщить о нарушениях при проведении мероприятий против COVID-19

Амурчане могут сообщить о нарушениях при проведении мероприятий против COVID-19
Фото: pixabay.com

В прокуратуре Амурской области открылась горячая линия для приема обращений о нарушениях законодательства при осуществлении мероприятий, связанных с предотвращением распространения COVID-19. Воспользоваться ею могут граждане и юридические лица.

Прием обращений о нарушениях законодательства осуществляется по телефонам: 8-4162-775-005 и 8-924-340-10-44 ежедневно в период с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Позвонить на горячую линию можно и в выходные и праздничные дни, сообщает прокуратура Амурской области.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    за 30 процентов имущества виновного-как в 1937 году

  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    Демидыч

    за 30 процентов имущества виновного-как в 1937 году



    "А чё, так можно было что ли ?!"

    https://www.youtube.com/watch?v=Iy7-GGuxaiI

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