Амурчане могут сообщить о нарушениях при проведении мероприятий против COVID-19

В прокуратуре Амурской области открылась горячая линия для приема обращений о нарушениях законодательства при осуществлении мероприятий, связанных с предотвращением распространения COVID-19. Воспользоваться ею могут граждане и юридические лица.

Прием обращений о нарушениях законодательства осуществляется по телефонам: 8-4162-775-005 и 8-924-340-10-44 ежедневно в период с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Позвонить на горячую линию можно и в выходные и праздничные дни, сообщает прокуратура Амурской области.

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Александр Авдеев