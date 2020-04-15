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15апреля
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сегодня, 12:46 22

В Городском парке Благовещенска снова сменился директор

В Городском парке Благовещенска снова сменился директор
Фото: admblag.ru

В муниципальном предприятии «Городской парк культуры и отдыха» назначен новый директор. Им стал Рустам Ямашев.

Рустам Робертович – коренной амурчанин, родился в Тынде. В 2005 году окончил Тындинский техникум железнодорожного транспорта на очной форме по специальности техник. В 2012 году получил диплом по специальности инженер в Дальневосточном государственном университете путей сообщений.

Начал свою трудовую деятельность в Тындинском депо в должности помощника машиниста. В последнее время работал директором строительной компании.

Женат, воспитывает дочь, говорится в сообщении пресс-службы администрации Благовещенска.

Прежний руководитель парка Наталья Маскаева проработала на должности менее года. К обязанностям Наталья Владимировна приступила с 8 июля 2019 года. Как пояснили в администрации города, с прежним руководителем не был продлен договор.

В ведении муниципального предприятия находятся два парка отдыха – Городской и Первомайский. В данный момент они закрыты для посещения из-за угрозы коронавируса. 15 апреля по той же причине был закрыт парк «Дружба» в микрорайоне.

Просмотров всего: 2436

#жизнь

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    Имамеев единоверцев подгоняет

  • Eweweb

    Eweweb
    2 часа назад

    Девяностые начинаются. Круговая порука

  • Владимир86

    Владимир86
    2 часа назад

    Маскаева Н. при вступлении поделилась оптимистичными планами,была позитивно настроена,да и сезон вроде прошёл не плохо... Что то, видимо,пошло не так

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    2 часа назад

    Какая отвратительная рожа

  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    1 час назад

    Ееее. Парком культуры и отдыха будет руководить машинист и директор стройки. Полагаю, из отдыха будет в парке больше паровозиков, а культура ограничится включением эфира радио шансон. Горжусь! И парком и шикарными локонами сами знаете кого!

  • MadNigra

    MadNigra
    1 час назад

    чтобы что то приличное сделать из парков нужно:

    -городской снести и начать всё заново

    -з первомайского выкинуть все механические аттракционы и сделать прогулочным. Для детей добавить игровых зон по типу той, которую сделал фонд - дети просто пищат от восторга.

    т.е. по сути сделать 1 зелёный парк и 1 парк аттракционов.

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Цифровой криминалист

    Ееее. Парком культуры и отдыха будет руководить машинист



    так в двух парках 4 железные дороги

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    А конкурс почему не был обьявлен на такую должность?

    Что в областе происходит?? Я не националист, но что среди русских нет достойных кандидатур? Сейчас русские не откроют ни одного лорька в парках, будут вот такие кавказцы торговать. Овощные ларьки одни узбеки и таджики, где россияне? В мэрии совсем там оболдели?

    Сколько стоит денег должность директора парка?

    Прокуратура что спит? Или это не в их компетенции?

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Amurskiy patriot

    А конкурс почему не был обьявлен на такую должность? Что в областе происходит?? Я не националист, но что среди русских нет достойных кандидатур? Сейчас русские не откроют ни одного лорька в парках, будут вот такие кавказцы торговать. Овощные ларьки одни узбеки и таджики, где россияне? В мэрии совсем там оболдели? Сколько стоит денег должность директора парка? Прокуратура что спит? Или это не в их компетенции?



    не кавкащец, а коренной амурчанин из Тынды.

  • Леди Бёрд

    Леди Бёрд
    1 час назад

    Хммм... Как его образование соотносится с квалификационными требованиями к директорам культурно-досуговых организаций клубного типа (централизованной (межпоселенческой) клубной системы), парков культуры и отдыха, городских садов, других аналогичных культурно-досуговых организациий, если требования к квалификации: высшее профессиональное образование (экономическое, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы на руководящих должностях в культурно-досуговых организациях не менее 2 лет или среднее профессиональное образование (экономическое, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы на руководящих должностях в культурно-досуговых организациях не менее 3 лет???

  • MadNigra

    MadNigra
    1 час назад

    Леди Бёрд

    Хммм... Как его образование соотносится с квалификационными требованиями к директорам культурно-досуговых организаций клубного типа (централизованной (межпоселенческой) клубной системы), парков культуры и отдыха, городских садов, других аналогичных культурно-досуговых организациий, если требования к квалификации: высшее профессиональное образование (экономическое, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы на руководящих должностях в культурно-досуговых организациях не менее 2 лет или среднее профессиональное образование (экономическое, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы на руководящих должностях в культурно-досуговых организациях не менее 3 лет???



    Это ... давайте уже без Экономистов, Юристов и Учителей в руководящих обойдёмся? Хочется уже технарей.

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    1 час назад

    ну да мигуля тоже своими типа обкладывался

  • Токарев

    Токарев
    48 минут назад

    Что то уж совсем напряг с кадрами, если культурно-развлекательными объектами будут руководить железнодорожники.Прям семнадцатый год какой то. Наверное скоро и паровозный гудок установят, который будет извещать об открытии и закрытии парка.

  • Beerman

    Beerman
    43 минуты назад

    Как раз националист Вы! Российская Федерация состоит из субъектов исторически населённых разными этносами. Получаются по Вашему мнению никто из этих этносов не имеет права на руководящие должности?

  • Oldlord

    Oldlord
    39 минут назад

    Товарищ Кац

    Какая отвратительная рожа



    С лица воду не пить. (с)

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    38 минут назад

    Вопрос в другом, почему не было конкурса на замещение вакантной должности и по каким критериям назначили именно его?

    Или что пока баба Валя на самоизоляции первый зам что хочет, то и делает?

    Только уже этим назначением понятно, что должности продаются!!!

    Мерзко это все и противно, власть думает о своем кармане.

    Если мы все так и будем молчать и проглатывать подобное, то нам позор.

    Необходим общесивенный резонанс, что бы некоторые структуры возьудились и отнеслись к ситуации непредвзято, а с должной ответственностью.

  • Oldlord

    Oldlord
    28 минут назад

    MadNigra

    чтобы что то приличное сделать из парков нужно:

    -городской снести и начать всё заново



    Кинотеатр "Амур" уже снесли.

    И что имеем?



    -з первомайского выкинуть все механические аттракционы и сделать прогулочным. Для детей добавить игровых зон по типу той, которую сделал фонд - дети просто пищат от восторга.

    т.е. по сути сделать 1 зелёный парк и 1 парк аттракционов.



    А если моим детям одновременно захочется и погулять в зелёном парке, и на аттракционах поразвлекаться?

    Кстати, про парк "Дружбы" забыли.

  • Мира

    Мира
    27 минут назад

    А вот скажите люди дорогие, а что с профильным, досуговым образованием, нет кандидатур в городе?!

  • Мира

    Мира
    25 минут назад

    Я тоже за общественный резонанс! Где подписаться? При чем здесь дядька-строитель-машинист и ПАРК?!

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    25 минут назад

    Может новый директор владеет знаниями и опытом в организации форм и методов организационно-творческой работы с населением с учетом демографических, возрастных и национальных особенностей; технические достижения в сфере культуры; особенности ведения садово-паркового хозяйства и сохранения архитектурно-ландшафтных территорий и т.д. А вы сразу накинулись на него).

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    25 минут назад

    Beerman

    Ваше мнение что я нацист, думайте так, это ваше право.

    Просто это назначение дает понять, что будут еще подобного рода назначения.

    И потом не нойте что в городе не все хорошо.

    Да возможно он хороший и человек и спортсмен, но факт заключается в другом, хотя что вам обьяснять, вам и так все понятно.

    Как же использование кадрового резерва?

  • Мира

    Мира
    23 минуты назад

    Лелик и Болик, вы сами-то верите в то, что написали?!

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