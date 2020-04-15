В Городском парке Благовещенска снова сменился директор

В муниципальном предприятии «Городской парк культуры и отдыха» назначен новый директор. Им стал Рустам Ямашев.

Рустам Робертович – коренной амурчанин, родился в Тынде. В 2005 году окончил Тындинский техникум железнодорожного транспорта на очной форме по специальности техник. В 2012 году получил диплом по специальности инженер в Дальневосточном государственном университете путей сообщений.

Начал свою трудовую деятельность в Тындинском депо в должности помощника машиниста. В последнее время работал директором строительной компании.

Женат, воспитывает дочь, говорится в сообщении пресс-службы администрации Благовещенска.

Прежний руководитель парка Наталья Маскаева проработала на должности менее года. К обязанностям Наталья Владимировна приступила с 8 июля 2019 года. Как пояснили в администрации города, с прежним руководителем не был продлен договор.

В ведении муниципального предприятия находятся два парка отдыха – Городской и Первомайский. В данный момент они закрыты для посещения из-за угрозы коронавируса. 15 апреля по той же причине был закрыт парк «Дружба» в микрорайоне.