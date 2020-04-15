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сегодня, 12:09 3

Препараты для обработки безопасны: о дезинфекции набережной Благовещенска (видео,фото)

Препараты для обработки безопасны: о дезинфекции набережной Благовещенска (видео,фото)
Фото: пресс-служба "ГСТК"

Сотрудники ГСТК провели первую генеральную уборку набережной Благовещенска. Они выполнили санитарную обработку детской площадки, очистили от мусора площадь Победы, набережную, а также дезинфицировали пешеходную зону и велодорожки.

С 14 апреля обработка набережной хлорсодержащими средствами проходит ежедневно с 17 до 20 часов до стабилизации эпидемиологической обстановки. Поливальные машины идут по двум маршрутам по улице Краснофлотской: от Театральной – по проезжей части и от Артиллерийской – по тротуару. Объем машин – 4,5 и 10 кубов.

В ходе работы специалисты с помощью поливочной машины обрабатывают пешеходные зоны, велодорожки, малые архитектурные формы. Затем по ходу проведения работ комплексная бригада по уборке набережной Амура будет убирать излишки дезсредства с лавочек.

«В этом году у нас появилась идея создать отдельную бригаду, закрепить за ней территорию, чтобы не приходилось снимать рабочих с других объектов. Всего в бригаде 16 человек. Они работают посменно, ежедневно набережную поквартально будут убирать 8 сотрудников с 6 часов утра до 21 часа. Занимаются они практически всем – уборкой мусора, покраской лавочек, обработкой урн, отмывкой детского городка. Мы их обеспечили инструментами, есть метелки, совки, ветродуй», – рассказал пресс-службе городской администрации Александр Игнатенко, директор подразделения по санитарной очистке и озеленению МКП «ГСТК».

«Специалисты предприятия проведут сплошную обработку дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, тротуаров городской набережной. Рабочие бригады будут проводить эти мероприятия на регулярной основе до тех пор, пока будет сохраняться угроза распространения в городе коронавирусной инфекции. Все необходимые ресурсы для этого имеются», – сообщили в пресс-службе благовещенского управления ГСТК.

Отмечается, что используемые дезинфицирующие препараты для обработки городских объектов безопасны и рекомендованы Роспотребнадзором.

В связи с обработкой территории мэрия Благовещенска просит жителей воздержаться от посещения набережной в связи с возможным попаданием на кожу и одежду хлорсодержащих средств.

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#Альфа ТВ #городская власть #коронавирус

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Комментарии
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  • Забаненный

    Забаненный
    2 часа назад

    DDT поливают?

  • MadNigra

    MadNigra
    2 часа назад



    Специалисты отметили, что используемые дезинфицирующие препараты для обработки городских объектов безопасны и рекомендованы Роспотребнадзором.



    Специалисты пусть белизной по утрам и вечерам рот полоскают. Через месяц посмотрим, как это в пользу пошло.

    Рекомендации Роспотребнадзора население воспринимает как советы по вредительству.

  • Изнуренков

    Изнуренков
    1 час назад

    Будем надеется что от этого будет толк!

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