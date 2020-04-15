Заброшенные казармы на Зейской передали ДВОКУ (видео)

Территорию бывшего военного городка на улице Зейской в Благовещенске передали Дальневосточному высшему общевойсковому военному училищу имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Согласно плану развития военных городков Благовещенского гарнизона, данная территория будет использоваться под строительство новых объектов учебно-материальной базы Дальневосточного высшего общевойскового командного училища», – сказано в письме ведомства.

Что именно появится на месте заброшенных военных объектов, а также в какие сроки, в пресс-службе не уточнили. На месте уже идет демонтаж и утилизация непригодных зданий и объектов. Данная территория площадью около 14 гектаров имеет железобетонное ограждение. Периметр объекта оборудован предупредительными знаками о запрете прохода, сообщается в письме.

Передача зданий и территории в муниципальную собственность, её продажа или сдача в аренду не рассматриваются.

В ДВОКУ комментарий по поводу присоединения территории бывшего военного городка не дают.

О необходимости привести в порядок эту территорию на протяжении последних нескольких лет заявляли амурские активисты Общероссийского народного фронта. В августе 2018 года участники команды «Молодежка ОНФ» высказывались за принятие мер по обеспечению безопасности граждан на территории казарм в ходе всероссийской акции «Безопасность детства».

К решению вопроса общественники подключили уполномоченного по правам ребенка в Амурской области. В итоге областной прокуратурой с привлечением прокурора города Благовещенска во взаимодействии с военной прокуратурой Благовещенского гарнизона была проведена проверка объектов недвижимого имущества, расположенных на территории военного городка № 5, представляющих опасность в связи с их ненадлежащим состоянием. В итоге надзорными органами были выявлены нарушения – в частности, охрана военного городка выполнялась ненадлежащим образом.

Об имеющейся проблеме активисты сообщили на встрече с сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта Еленой Цунаевой в декабре 2019 года.

«На территории Амурской области расположены земли, принадлежащие Министерству обороны РФ, на которых ранее находились воинские части, гарнизоны, жилые городки и другие объекты. В настоящее время эти земли заброшены и превращены в свалки. Многие полуразрушенные строения представляют потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан, особенно детей. Одним из ярких примеров этого являются заброшенные здания казарм бывшей воинской части № 75409 на ул. Зейской в городе Благовещенске. На данной территории имеются разрушенные элементы перекрытий, несущих конструкций, куски арматуры, заполненные строительным и бытовым мусором ямы, битое стекло и кирпич. Активисты ОНФ неоднократно делали замечания городским властям по поводу небезопасности этих объектов, но ввиду их принадлежности Минобороны и отсутствия в реестре муниципальной собственности, чиновники не могут навести там порядок», – говорилось в обращении амурских активистов.