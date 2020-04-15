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Заброшенные казармы на Зейской передали ДВОКУ (видео)

Заброшенные казармы на Зейской передали ДВОКУ (видео)
Фото: Альфа ТВ

Территорию бывшего военного городка на улице Зейской в Благовещенске передали Дальневосточному высшему общевойсковому военному училищу имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Согласно плану развития военных городков Благовещенского гарнизона, данная территория будет использоваться под строительство новых объектов учебно-материальной базы Дальневосточного высшего общевойскового командного училища», – сказано в письме ведомства.

Что именно появится на месте заброшенных военных объектов, а также в какие сроки, в пресс-службе не уточнили. На месте уже идет демонтаж и утилизация непригодных зданий и объектов. Данная территория площадью около 14 гектаров имеет железобетонное ограждение. Периметр объекта оборудован предупредительными знаками о запрете прохода, сообщается в письме.

Передача зданий и территории в муниципальную собственность, её продажа или сдача в аренду не рассматриваются.

В ДВОКУ комментарий по поводу присоединения территории бывшего военного городка не дают.

О необходимости привести в порядок эту территорию на протяжении последних нескольких лет заявляли амурские активисты Общероссийского народного фронта. В августе 2018 года участники команды «Молодежка ОНФ» высказывались за принятие мер по обеспечению безопасности граждан на территории казарм в ходе всероссийской акции «Безопасность детства».

К решению вопроса общественники подключили уполномоченного по правам ребенка в Амурской области. В итоге областной прокуратурой с привлечением прокурора города Благовещенска во взаимодействии с военной прокуратурой Благовещенского гарнизона была проведена проверка объектов недвижимого имущества, расположенных на территории военного городка № 5, представляющих опасность в связи с их ненадлежащим состоянием. В итоге надзорными органами были выявлены нарушения – в частности, охрана военного городка выполнялась ненадлежащим образом.

Об имеющейся проблеме активисты сообщили на встрече с сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта Еленой Цунаевой в декабре 2019 года.

«На территории Амурской области расположены земли, принадлежащие Министерству обороны РФ, на которых ранее находились воинские части, гарнизоны, жилые городки и другие объекты. В настоящее время эти земли заброшены и превращены в свалки. Многие полуразрушенные строения представляют потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан, особенно детей. Одним из ярких примеров этого являются заброшенные здания казарм бывшей воинской части № 75409 на ул. Зейской в городе Благовещенске. На данной территории имеются разрушенные элементы перекрытий, несущих конструкций, куски арматуры, заполненные строительным и бытовым мусором ямы, битое стекло и кирпич. Активисты ОНФ неоднократно делали замечания городским властям по поводу небезопасности этих объектов, но ввиду их принадлежности Минобороны и отсутствия в реестре муниципальной собственности, чиновники не могут навести там порядок», – говорилось в обращении амурских активистов.

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#Альфа ТВ #военные

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Комментарии
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  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    ДВОКУ настойчиво продолжает традиции послевоенного времени времён СССР, лезть в центр городов, между тем территория БВТКУ где есть близость полигонов, оперативный простор и прочая инфраструктура отданы на откуп китайцам. Аплодисменты!

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    «Согласно плану развития военных городков Благовещенского гарнизона, данная территория будет использоваться под строительство новых объектов учебно-материальной базы Дальневосточного высшего общевойскового командного училища», – сказано в письме ведомства.

    Ну вот и славненько - порядок наведут.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    1 час назад

    Казармы - дореволюционные, достаточно сюжетные по архитектуре. Наверное, имеют историко-культурную ценность? Возможен на их базе, допустим, музей под открытым небом? Словом, надо внимательно посмотреть и подумать - прежде, чем всё сносить...

  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    Теперь снесут(( А можно было бы привести в порядок и использовать. Сегодня только шла мимо, любовалась и думала, как оригинально смотрелись бы эти руины, оборудованные подсветкой, в качестве ночных кафе, спортивных площадок под открытым небом, летнего сада с маленькими фонтанами и столиками. Жаль, очень, что наше бизнес - сообщество не увидело эти здания в качестве объекта для вложения инвестиций. Окраина города, старина... Круто было бы.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    1 час назад

    Уважаемая Тундра! Почти о том же самом, что и мы с Вами, сказал Иосиф Бродский:

    Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал. В такой архитектуре есть что-то безнадежное. А впрочем, концертный зал на тыщу с лишним мест не так уж безнадежен: это -- храм, и храм искусства. Кто же виноват, что мастерство вокальное дает сбор больший, чем знамена веры? Жаль только, что теперь издалека мы будем видеть не нормальный купол, а безобразно плоскую черту. Но что до безобразия пропорций, то человек зависит не от них, а чаще от пропорций безобразья. Прекрасно помню, как ее ломали. Была весна, и я как раз тогда ходил в одно татарское семейство, неподалеку жившее. Смотрел в окно и видел Греческую церковь. Все началось с татарских разговоров; а после в разговор вмешались звуки, сливавшиеся с речью поначалу, но вскоре -- заглушившие ее. В церковный садик въехал экскаватор с подвешенной к стреле чугунной гирей. И стены стали тихо поддаваться. Смешно не поддаваться, если ты стена, а пред тобою -- разрушитель. К тому же экскаватор мог считать ее предметом неодушевленным и, до известной степени, подобным себе. А в неодушевленном мире не принято давать друг другу сдачи. Потом -- туда согнали самосвалы, бульдозеры... И как-то в поздний час сидел я на развалинах абсиды. В провалах алтаря зияла ночь. И я -- сквозь эти дыры в алтаре -- смотрел на убегавшие трамваи, на вереницу тусклых фонарей. И то, чего вообще не встретишь в церкви, теперь я видел через призму церкви. Когда-нибудь, когда не станет нас, точнее -- после нас, на нашем месте возникнет тоже что-нибудь такое, чему любой, кто знал нас, ужаснется. Но знавших нас не будет слишком много. Вот так, по старой памяти, собаки на прежнем месте задирают лапу. Ограда снесена давным-давно, но им, должно быть, грезится ограда. Их грезы перечеркивают явь. А может быть, земля хранит тот запах: асфальту не осилить запах псины. И что им этот безобразный дом! Для них тут садик, говорят вам -- садик. А то, что очевидно для людей, собакам совершенно безразлично. Вот это и зовут: "собачья верность". И если довелось мне говорить всерьез об эстафете поколений, то верю только в эту эстафету. Вернее, в тех, кто ощущает запах. Так мало нынче в Ленинграде греков, да и вообще -- вне Греции -- их мало. По крайней мере, мало для того, чтоб сохранить сооруженья веры. А верить в то, что мы сооружаем, от них никто не требует. Одно, должно быть, дело нацию крестить, а крест нести -- уже совсем другое. У них одна обязанность была. Они ее исполнить не сумели. Непаханое поле заросло. "Ты, сеятель, храни свою соху, а мы решим, когда нам колоситься". Они свою соху не сохранили. Сегодня ночью я смотрю в окно и думаю о том, куда зашли мы? И от чего мы больше далеки: от православья или эллинизма? К чему близки мы? Что там, впереди? Не ждет ли нас теперь другая эра? И если так, то в чем наш общий долг? И что должны мы принести ей в жертву?

  • Мира

    Мира
    35 минут назад

    Да. Я тоже согласна с Тундрой. Очень крепкие строения. Сломать их будет крайне трудно. А вот если бы реставрировать...

  • Oldlord

    Oldlord
    20 минут назад

    Мира

    Да. Я тоже согласна с Тундрой. Очень крепкие строения. Сломать их будет крайне трудно. А вот если бы реставрировать...



    Город периодически выставляет на продажу старинные (по благовещенским меркам) полуразрушенные особняки.

    Сколько из них вы взялись отреставрировать?



    КВЖД наса а не васа

    ДВОКУ настойчиво продолжает традиции послевоенного времени времён СССР, лезть в центр городов, между тем территория БВТКУ где есть близость полигонов, оперативный простор и прочая инфраструктура отданы на откуп китайцам. Аплодисменты!



    ДВОКУ не частная лавочка, а военная организация, подчиняющаяся Министерству Обороны РФ.

    Судя по тому, что участок, переданный училищу, принадлежит МО, то ДВОКУ никуда не лезет, а выполняет Приказ!

    И это хорошо, что заброшенная долгое время территория, наконец-то, обрела достойного хозяина!

    Про территорию БВТККУ согласен!

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