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15апреля
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сегодня, 11:55 5

«Дружба» на замке: парк в Благовещенске закрывается из-за коронавируса

«Дружба» на замке: парк в Благовещенске закрывается из-за коронавируса

Парк «Дружба» в микрорайоне Благовещенска 15 апреля закрылся для посещений. Ограничения введены из-за угрозы распространения коронавируса.

Генеральный директор ОКЦ, в ведении которого находится парк, Надежда Багрова сообщила Амур.инфо, что «Дружба» с 15 апреля закрывает все ворота и двери. Посещение места отдыха будет запрещено.

«Люди немножко неправильно поняли решение о послаблении мер самоизоляции, – рассказала по телефону Надежда Багрова. – Выйти на работу означает, только то, что просто надо было выйти на работу, а не гулять в парке. Парк сейчас пользуется большой популярностью, очень много народу. Мы развесили объявления, чтобы люди не выходили, но это не спасает. Поэтому мы сегодня переходим к крайним мерам и закрываем парк полностью».

Кроме запрета на посещение парка, территорию зоны отдыха обработают дезинфицирующими средствами. По словам Надежды Багровой, мероприятия по обеззараживанию начнутся в 15 часов.

Как сообщало Амур.инфо, Городской и Первомайский парки в областном центре были закрыты для посещений в начале апреля. В пресс-службе администрации Благовещенска пояснили, что ограничения в городских местах отдыха действуют до сих пор, обрабатывать средствами дезинфекции дополнительно их не планируют.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Правильно,можно потерпеть,я не хочу,чтобы было как в Америке и Италии и др.странах.

  • 028rus

    028rus
    2 часа назад

    Вы посмотрите что в городе происходит кто и где что терпит)))

  • google_Артур Олхов

    google_Артур Олхов
    2 часа назад

    Потерпи елена пусть дома все друг друга соплями перезаражают.а парках одна зараза.не то что в супермактетах там не заразишся ни как

  • google_Артур Олхов

    google_Артур Олхов
    2 часа назад

    Вы какие то странные люди. В продуктовых магазинах толпы народу вам все равно, а в парках вы на воздухе у вас страх. Вы что?

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    3 минуты назад

    Ну, здесь человек за свою зону ответственности отвечает, магазины и ТЦ - это вопросы к другим. Кстати, хорошие вопросы!

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