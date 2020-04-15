«Дружба» на замке: парк в Благовещенске закрывается из-за коронавируса

Парк «Дружба» в микрорайоне Благовещенска 15 апреля закрылся для посещений. Ограничения введены из-за угрозы распространения коронавируса.

Генеральный директор ОКЦ, в ведении которого находится парк, Надежда Багрова сообщила Амур.инфо, что «Дружба» с 15 апреля закрывает все ворота и двери. Посещение места отдыха будет запрещено.

«Люди немножко неправильно поняли решение о послаблении мер самоизоляции, – рассказала по телефону Надежда Багрова. – Выйти на работу означает, только то, что просто надо было выйти на работу, а не гулять в парке. Парк сейчас пользуется большой популярностью, очень много народу. Мы развесили объявления, чтобы люди не выходили, но это не спасает. Поэтому мы сегодня переходим к крайним мерам и закрываем парк полностью».

Кроме запрета на посещение парка, территорию зоны отдыха обработают дезинфицирующими средствами. По словам Надежды Багровой, мероприятия по обеззараживанию начнутся в 15 часов.

Как сообщало Амур.инфо, Городской и Первомайский парки в областном центре были закрыты для посещений в начале апреля. В пресс-службе администрации Благовещенска пояснили, что ограничения в городских местах отдыха действуют до сих пор, обрабатывать средствами дезинфекции дополнительно их не планируют.