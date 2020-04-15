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15апреля
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сегодня, 11:46 2

В России подорожали автомобили

В России подорожали автомобили
Фото: pixabay.com

Стоимость автомобилей в России за первый квартал выросла в среднем на 2-5 %. Основные причины – колебания курса, повышение ставок утильсбора и инфляция.

Стоимость машин марки Hyundai в среднем выросла на 2 %, Volvo – на 2-3 %, Audi – на 2,5 %, Jeep – на 3 %, Mercedes Benz – на 3,5 %.

Volkswagen в марте поднял цены на 30-100 тысяч рублей. Машины Citroen подорожали на 3,9-7,3 %, кроссоверы Nissan – на 1,1-8,7 %, две модели Opel – на 1,9-8,3 %.

Модельный ряд Peugeot стал дороже на 2-15,8 %, Suzuki – на 1,1-3,5 %. У BMW подорожали 20 моделей из 33, у Renault – 7 из 10. Выросли в цене отдельные модели Skoda и Toyota.

Ряд брендов – Rolls-Royce, Aston Martin, Ferrari, Maserati – не обновляли прайс-листы в январе-марте. Однако в начале апреля Rolls-Royce провел индексацию на 7 % на выборочные модели.

Подорожали и автомобили отечественной марки Lada: Largus, Vesta седан и XRay прибавили в цене по 7 тысяч рублей, Vesta SW и SW Cross – 9 тысяч рублей, Granta – 5-6 тысяч рублей, Niva – 6 тысяч рублей, пишет «Коммерсант».

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#транспорт #цены

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Комментарии
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  • strannic

    strannic
    3 часа назад

    Это не новость, это- стабильность.

  • Страйкер

    Страйкер
    2 часа назад

    при сказочном пиздоболе, я уже забыл чтобы что-то дешевело

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