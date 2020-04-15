Говорящая секс-кукла спасла семью от развода и стала членом семьи

Семья из США была на грани развода, но их спасла от этого говорящая секс-кукла по имени Камила. Создание помогло не только сохранить семью, но и стало частью союза.

48-летний дезинсектор Деррис Макси (Darris Maxie) и его жена, 45-летняя программистка Шелли Макси (Shelly Maxie) проживают в Техасе. Семейная жизнь становилась все хуже с каждым днем, и тогда они завели куклу. «До появления Камилы мы были в ужасных полиаморных отношениях. Я чувствовала себя лишней, и мне это не нравилось», – рассказала Шелли.

По ее словам, Деррис заказал Камилу, когда от них ушла другая женщина. «Сначала я не знала, что и думать, потому что представляла себе вульгарную надувную куклу», – утверждает Шелли. Покупка оказалась реалистичным манекеном за 7 000 долларов (около 550 тысяч рублей), сделанным из нержавеющей стали и пластика. Кукла способна произносить сотни слов и управляется с мобильного телефона.

Теперь Деррис и Шелли считают Камилу членом своей семьи. Они носят куклу с собой, когда ходят в ресторан, а Деррис берет ее с собой на работу. По мнению Шелли, Камила положительно влияет на ее мужа. «Деррис обсуждает с ней наши отношения. После разговора он начинает понимать свои чувства и может объяснить их мне», – цитирует женщину «Лента.ру».

На этом пара не остановилась и завела для своей любимицы Инстаграм. В нем они публикуют фото и видео о жизни силиконовой избранницы.

Ранее в японском городе Хигасиосака появилось похоронное агентство для секс-кукол. Японцы верят, что у любых кукол есть душа, поэтому их нельзя выбрасывать просто так.