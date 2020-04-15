Администрация Благовещенска пытается вернуть остановки на Воронкова

Жительница Благовещенска пожаловалась в редакцию Амур.инфо на то, что на улице Воронкова от Кантемирова до Студенческой закрыли две автобусные остановки. Они были установлены с момента запуска автобусов «24» и «25». Ситуацию прокомментировали в мэрии и ГИБДД.

Поводом для недовольства послужила статья «В Благовещенске отремонтируют участки четырех улиц, ведущих к медучреждениям», в которой рассказывается об улучшении городской дорожной сети.

«Пишут, что на улице Воронкова ремонтировали участок от Студенческой до Кантемирова протяженностью 240 метров. На данном участке в этом году обустроят тротуары и газоны. В то же время с марта месяца на участке в направлении от Кантемирова до перинатального центра закрыли две автобусные остановки. Их просто запретили! На два с половиной квартала! Остановки были там всю жизнь с момента запуска маршрута “24” и “25”. Одна – на участке от Кантемирова до Студенческой, вторая – на участке от Студенческой до Василенко. В середине марта автобусы повесили объявления, что две остановки теперь отсутствуют. Мотивируют тем, что они не обустроены как остановки. Людям приходится выходить либо на авторынке, либо на перинатальном центре. Кто знает этот участок, тот понимает протяженность. И как теперь детям, пенсионерам, да и вообще всем гражданам преодолевать пешком этот путь?» – возмутилась читательница.

Редакция Амур.инфо направила запросы в мэрию и ГИБДД.

«По нечетной и четной стороне на всей протяженности по улице Воронкова от Кантемирова до Студенческой установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена». За нарушение предусмотрено административное наказание по ч.1 ст.12.19 КоАП», – пояснили в отделе ГИБДД по Благовещенску.

Тем временем городская администрация сообщила, что намерена бороться за возвращение остановок.

«По улице Воронкова со стороны Чигиринских полей отсутствуют обустроенные остановочные пункты, при этом вдоль дороги согласно проекту организации дорожного движения Благовещенска, стоят дорожные знаки, запрещающие остановку транспортных средств. Вдоль улицы Воронкова стоит линия ЛЭП 10 кВ. До настоящего времени вдоль улицы Воронкова не обустроены остановочные пункты в связи с наличием охранной зоны ЛЭП. За остановку в зоне действия запрещающих дорожных знаков водители могут быть привлечены к административной ответственности. Дополнительно сообщаем, что за посадку-высадку пассажиров вне остановочных пунктов предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей. В настоящее время администрацией Благовещенска в адрес владельца ЛЭП направлен запрос о возможности обустройства остановочных пунктов в охранной зоне ЛЭП», – ответили в пресс-службе администрации Благовещенска.

Редакция Амур.инфо будет следить за развитием событий.