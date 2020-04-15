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15апреля
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сегодня, 11:38 4

Россия продает газ Китаю по «Силе Сибири» в 1,5 раза дешевле, чем рассчитывала

Россия продает газ Китаю по «Силе Сибири» в 1,5 раза дешевле, чем рассчитывала
Фото: Дмитрий Азаров, «Коммерсантъ»

Средняя цена поставок российского газа, идущего по «Силе Сибири» Китай в январе—феврале 2020 года составила 203,4 доллара за тысячу кубометров. Об этом сообщили Генеральная администрация по таможне КНР и Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

В «Газпроме» с 2014 года, когда было подписано соглашение о строительстве «Силы Сибири», отказывались называть формулу, по которой будет рассчитываться цена для Китая, и саму стоимость поставок. Однако большинство аналитиков сходятся во мнении, что базовая цена находилась на уровне 350-385 долларов за тысячу кубометров.

Таким образом, Россия начала продавать газ по этому направлению в полтора раза дешевле, чем рассчитывала в момент начала строительства магистрали.

Нынешняя цена связана со стоимостью мазута и газойля, а те, в свою очередь, зависят от стоимости нефти Brent за предыдущие три квартала, составлявшей 64,4 доллара за баррель. Более чем двукратное падение нефтяных котировок за последние месяцы приведет к тому, что поставки российского газа в Китай станут еще дешевле, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

В настоящий момент цена газа для Китая остается выше, чем поставки в западном направлении без учета Белоруссии. По данным ФТС, в декабре 2019 года «Газпром» продавал газ Европе по 201 доллару за тысячу кубометров, в январе 2020-го — по 168 долларов, а в феврале — по 145 долларов.

Как отмечает «Коммерсантъ», понять рентабельность «Силы Сибири» исходя из стоимости газа невозможно, так как «Газпром» никогда не раскрывал фактические затраты на строительство газопровода и разработку Чаяндинского месторождения.

Тем не менее в конце марта президент страны Владимир Путин фактически одобрил начало строительства «Силы Сибири-2». Это случилось после того, как глава «Газпрома» Алексей Миллер представил технико-экономический анализ, подтвердивший целесообразность проекта.

Ранее сообщалось, что в первые два месяца текущего года «Газпром» лишился половины экспортных доходов. Суммарное снижение составило 51,3 процента.

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#Китай #торговля #цены #экономика

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Комментарии
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  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    2 часа назад

    Продажа будет когда они располатятся, а пока это похоже на оказание спонсорской помощи?

  • borer

    borer
    2 часа назад

    Многоходовочка от великого геополитика.

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    Зато печенегов победили

  • Грюмидыч

    Грюмидыч
    2 часа назад

    Сечина на них нету.

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