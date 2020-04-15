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сегодня, 11:26 0

В Зее подростки забрались в чужой автомобиль и поехали кататься

В Зее подростки забрались в чужой автомобиль и поехали кататься

В отдел полиции Зеи поступило сообщение об исчезновении автомобиля с парковки около дома в микрорайоне Светлый. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Зейский» установили возможную причастность к пропаже машины двоих несовершеннолетних 2005 года рождения.

По предварительной информации, злоумышленники проникли в чужой автомобиль через незапертую пассажирскую дверь. Используя нож, который обнаружили в салоне, они завели двигатель, и поехали кататься. Потом оставили машину на заброшенном участке. Там ее и обнаружили сотрудники полиции. Автомобиль возвращен законному владельцу. Подростки признались в содеянном.

Собранные по факту произошедшего материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщает амурское управление МВД.

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