Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:38 0

Что готовить из гречки, которой затарились в преддверии коронавируса

Содержание

1. Гречка с луком и рублеными яйцами

2. Гречники

3. Пирожки с гречкой

4. Гречотто с курицей (как ризотто, только лучше)

5. Гречка с картофелем

Что готовить из гречки, которой затарились в преддверии коронавируса
Фото: Ирина Ирина с сайта Pixabay

Судя по ажиотажу во многих магазинах, который, к слову, не утихает до сих пор, многие закупились гречкой на три года вперед. А что можно из нее приготовить, чтобы и вкусно, и полезно? Мы собрали топ-5 рецептов блюд из гречки, которые вы, скорее всего, никогда не готовили. Конспектируем и готовим уже сегодня на ужин.

1

Гречка с луком и рублеными яйцами

Что нам понадобится:

3 большие луковицы (режем полукольцами)

1 морковь

2 стакана гречки

4 крупных яйца

Перец и соль по вкусу

5 стаканов горячей воды

Масло для обжарки

Шаг 1. Греем в кастрюле с толстым дном масло и обжариваем лук и морковь. Как только заметите корочку, посолите.

Шаг 2. Добавляем гречку и жарим еще 1-2 минуты, а после вливаем воду и доводим до кипения.

Шаг 4. После того как вода закипела, накройте крышкой и уменьшите огонь. По времени это займет около 20 минут.

Шаг 5. Снимите кастрюлю с огня и укутайте в одеяло кастрюлю с вашим кулинарным шедевром.

Шаг 6. В это время сварите яйца и крупно порубите. Добавьте соль и перец.

Шаг 7. Смешайте все, и блюдо готово!

2

Гречники

Нам понадобится:

2 стакана гречневой крупы

6 стаканов воды

30 граммов сливочного масла

150 граммов муки

3 яйца

Соль и перец по вкусу

Шаг 1. Варим гречку, даже не варим, а перевариваем, чтобы она стала единым целым.

Шаг 2. Добавляем сливочное масло и ждем, пока каша остынет.

Шаг 3. Добавляем в остывшую массу 3 взбитых яйца, добавляем муку, чтобы получилось тесто.

Шаг 4. Противень смазываем маслом и выкладываем получившуюся массу и запекаем при 170 градусах до румяной корочки.

Шаг 5. Режем квадратами запекшееся тесто и употребляем на завтрак/обед/ужин.

3

Пирожки с гречкой

Слышали когда-нибудь о таких? И даже если слышали, то, наверное, никогда не пробовали. Это вкусно, мы проверили.

Нам нужно:

500 граммов любого дрожжевого теста

40 граммов начинки (можно ту гречку с луком и яйцом, о которой мы писали выше)

Бумага для выпечки

Шаг 1. Делим тесто на 12-15 шариков и ждем 15 минут.

Шаг 2. Разогреваем духовку и готовим противень для выпечки.

Шаг 3. Раскатываем шарики в небольшие лепешки, вкладываем начинку и соединяем края.

Шаг 4. Выкладываем пирожки швом вниз на противень на расстоянии 3-4 сантиметра друг от друга.

Шаг 5. Накройте полотенцем и дайте настояться 15-25 минут.

Шаг 6. Смазываем пирожки маслом или яйцом и отправляем в духовку на 15 минут.

Съедаем пирожки и радуемся гречке.

4

Гречотто с курицей (как ризотто, только лучше)

Нам понадобится:

1,5 литра бульона

2 стакана гречки

3 луковицы

3 зубчика чеснока

400 граммов куриного филе

Масло для жарки

Соль и перец по вкусу

Шаг 1. Сварите курицу и оставьте горячий бульон на плите.

Шаг 2. В другой кастрюле обжарьте на масле лук, добавьте туда порезанную курицу и чеснок.

Шаг 3. Добавьте соль и перец по вкусу.

Шаг 4. Добавьте два стакана гречки и помешивайте около двух минут.

Шаг 5. Влейте горячий бульон по одному половнику и помешивайте.

Шаг 6. Добавляйте постепенно немного воды. Доведите гречку до сваренного состояния, но смотрите, чтобы она не разваривалась.

Еще один вкусный ужин готов!

5

Гречка с картофелем

Нам понадобится:

250 граммов гречки

5 картофелин

3 моркови

1 луковица

Оливковое масло

Соль и перец по вкусу

Шаг 1. Обжариваем лук и морковь на оливковом масле.

Шаг 2. Варим гречку в течение 15 минут.

Шаг 3. Режем картофель и добавляем его к овощам. Так жарим в течение 25 минут.

Шаг 4. Добавляем гречку и жарим в течение 20 минут.

Блюдо готово!

Просмотров всего: 481

#коронавирус #карточки

распечатать


Общество 1

Благовещенск вошел в число городов, где хуже всего соблюдают самоизоляцию
Коронавирус

Чаепития без границ и виртуальные «обнимашки»: как амурчане переживают в соцсетях самоизоляцию
Общество 6

РПЦ объяснила, как освятить куличи и пасху дома
Коронавирус 3

Из России продолжают привозить коронавирус в провинцию Хэйлунцзян
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь