Что готовить из гречки, которой затарились в преддверии коронавируса
Судя по ажиотажу во многих магазинах, который, к слову, не утихает до сих пор, многие закупились гречкой на три года вперед. А что можно из нее приготовить, чтобы и вкусно, и полезно? Мы собрали топ-5 рецептов блюд из гречки, которые вы, скорее всего, никогда не готовили. Конспектируем и готовим уже сегодня на ужин.
1
Гречка с луком и рублеными яйцами
Что нам понадобится:
3 большие луковицы (режем полукольцами)
1 морковь
2 стакана гречки
4 крупных яйца
Перец и соль по вкусу
5 стаканов горячей воды
Масло для обжарки
Шаг 1. Греем в кастрюле с толстым дном масло и обжариваем лук и морковь. Как только заметите корочку, посолите.
Шаг 2. Добавляем гречку и жарим еще 1-2 минуты, а после вливаем воду и доводим до кипения.
Шаг 4. После того как вода закипела, накройте крышкой и уменьшите огонь. По времени это займет около 20 минут.
Шаг 5. Снимите кастрюлю с огня и укутайте в одеяло кастрюлю с вашим кулинарным шедевром.
Шаг 6. В это время сварите яйца и крупно порубите. Добавьте соль и перец.
Шаг 7. Смешайте все, и блюдо готово!
2
Гречники
Нам понадобится:
2 стакана гречневой крупы
6 стаканов воды
30 граммов сливочного масла
150 граммов муки
3 яйца
Соль и перец по вкусу
Шаг 1. Варим гречку, даже не варим, а перевариваем, чтобы она стала единым целым.
Шаг 2. Добавляем сливочное масло и ждем, пока каша остынет.
Шаг 3. Добавляем в остывшую массу 3 взбитых яйца, добавляем муку, чтобы получилось тесто.
Шаг 4. Противень смазываем маслом и выкладываем получившуюся массу и запекаем при 170 градусах до румяной корочки.
Шаг 5. Режем квадратами запекшееся тесто и употребляем на завтрак/обед/ужин.
3
Пирожки с гречкой
Слышали когда-нибудь о таких? И даже если слышали, то, наверное, никогда не пробовали. Это вкусно, мы проверили.
Нам нужно:
500 граммов любого дрожжевого теста
40 граммов начинки (можно ту гречку с луком и яйцом, о которой мы писали выше)
Бумага для выпечки
Шаг 1. Делим тесто на 12-15 шариков и ждем 15 минут.
Шаг 2. Разогреваем духовку и готовим противень для выпечки.
Шаг 3. Раскатываем шарики в небольшие лепешки, вкладываем начинку и соединяем края.
Шаг 4. Выкладываем пирожки швом вниз на противень на расстоянии 3-4 сантиметра друг от друга.
Шаг 5. Накройте полотенцем и дайте настояться 15-25 минут.
Шаг 6. Смазываем пирожки маслом или яйцом и отправляем в духовку на 15 минут.
Съедаем пирожки и радуемся гречке.
4
Гречотто с курицей (как ризотто, только лучше)
Нам понадобится:
1,5 литра бульона
2 стакана гречки
3 луковицы
3 зубчика чеснока
400 граммов куриного филе
Масло для жарки
Соль и перец по вкусу
Шаг 1. Сварите курицу и оставьте горячий бульон на плите.
Шаг 2. В другой кастрюле обжарьте на масле лук, добавьте туда порезанную курицу и чеснок.
Шаг 3. Добавьте соль и перец по вкусу.
Шаг 4. Добавьте два стакана гречки и помешивайте около двух минут.
Шаг 5. Влейте горячий бульон по одному половнику и помешивайте.
Шаг 6. Добавляйте постепенно немного воды. Доведите гречку до сваренного состояния, но смотрите, чтобы она не разваривалась.
Еще один вкусный ужин готов!
5
Гречка с картофелем
Нам понадобится:
250 граммов гречки
5 картофелин
3 моркови
1 луковица
Оливковое масло
Соль и перец по вкусу
Шаг 1. Обжариваем лук и морковь на оливковом масле.
Шаг 2. Варим гречку в течение 15 минут.
Шаг 3. Режем картофель и добавляем его к овощам. Так жарим в течение 25 минут.
Шаг 4. Добавляем гречку и жарим в течение 20 минут.
Блюдо готово!
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