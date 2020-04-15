Что готовить из гречки, которой затарились в преддверии коронавируса

1

Гречка с луком и рублеными яйцами

Что нам понадобится:

3 большие луковицы (режем полукольцами)

1 морковь

2 стакана гречки

4 крупных яйца

Перец и соль по вкусу

5 стаканов горячей воды

Масло для обжарки

Шаг 1. Греем в кастрюле с толстым дном масло и обжариваем лук и морковь. Как только заметите корочку, посолите.

Шаг 2. Добавляем гречку и жарим еще 1-2 минуты, а после вливаем воду и доводим до кипения.

Шаг 4. После того как вода закипела, накройте крышкой и уменьшите огонь. По времени это займет около 20 минут.

Шаг 5. Снимите кастрюлю с огня и укутайте в одеяло кастрюлю с вашим кулинарным шедевром.

Шаг 6. В это время сварите яйца и крупно порубите. Добавьте соль и перец.

Шаг 7. Смешайте все, и блюдо готово!