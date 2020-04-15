В Амурской области вновь проверят систему оповещения

16 апреля с 10:00 до 10:40 в Амурской области состоится плановая проверка автоматизированной системы оповещения населения. Ее проведут в полном объеме с включением электросирен в Благовещенске и Свободном, в остальных населенных пунктах – с ограничениями, по решению глав муниципальных образований.

Сигналы оповещения прозвучат в эфире ГТРК «Амур», FM-радиостанций и по кабельному телевидению с информированием населения о том, что проводится проверка работы системы оповещения, населению никаких действий предпринимать не нужно.

Как сообщает амурское управление МЧС, комплексная проверка системы оповещения проводится четыре раза в год, один раз в квартал.