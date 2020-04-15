В марте в Приамурье выросли цены на продукты питания

В марте 2020 года в Амурской области выросли цены на продовольственные и непродовольственные товары. Среди подорожавших масло, молоко, сахар, хлеб и другая продукция.

Так, в марте индекс потребительских цен на все товары и услуги к прошлому месяцу, февралю, составил 100,5 %. В том числе на продовольственные товары – 100,37 %, непродовольственные – 100,51 %, услуги – 100,63 %, следует из данных Амурстата.

Индекс потребительских цен в марте к февралю на масло сливочное составил 100,90 %, масло подсолнечное – 101,68 %, молоко и молочную продукцию – 101,04 %, сахар-песок – 112,45 %, хлеб и хлебобулочные изделия – 100,37 %, крупу и бобовые – 101,74 %, макаронные изделия – 101,33 %, плодоовощную продукцию, включая картофель – 100,43 %, алкогольные напитки – 100,17 %.

Ряд продовольственных товаров стал стоить дешевле: индекс потребительских цен в марте к февралю на мясо и птицу составил 99,96 %, рыбу и морепродукты пищевые – 99,95 %, яйца – 99,21 %.

Индекс потребительских цен в марте к февралю на одежду и белье составил 100,45 %, трикотажные изделия – 100,20 %, обувь кожаную, текстильную и комбинированную – 100,10 %, моющие и чистящие средства – 100,36 %, электротовары и другие бытовые приборы – 101,05 %, печатные издания – 101,33 %, велосипеды и мотоциклы – 100,02 %, телерадиотовары – 100,71 %, строительные материалы – 100,21 %, медикаменты – 101,82 %.

При этом индекс потребительских цен на ткани составил 100 %, товары для физической культуры, спорта и туризма – также 100 %, а табачные изделия – 99,97 %.