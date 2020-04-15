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15апреля
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сегодня, 10:35 0

Двух заболевших коронавирусом амурчан готовят к выписке

Двух заболевших коронавирусом амурчан готовят к выписке
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно обследовано на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) 3 486 человек, за последние сутки – 66 человек. Новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией 14 апреля не выявлено.

Всего по состоянию на 14 апреля зарегистрировано 6 случаев COVID-2019, из них – одно выздоровление. У двух заболевших по состоянию на 14 апреля в регламентированные сроки получены двукратно отрицательные результаты лабораторного обследования на COVID-2019, пациенты готовятся к выписке.

На изоляции по месту жительства находится 108 человек, в том числе 76 лиц, бывших в контакте с последним заболевшим, в изоляторах – 3, в обсерваторе – 3.

По состоянию на 20:00 14 апреля на горячую линию по коронавирусу в службу 112 поступило 341 обращение с нарастающим итогом 13 276, сообщает областное правительство.

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#здоровье #коронавирус

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