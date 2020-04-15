В Благовещенский РКЦ не пускают без маски и перчаток

15 апреля Благовещенский расчетно-кассовый центр вновь открыл двери для посетителей. Но в офисе продолжают действовать ограничительные меры в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

В помещении центра проводится регулярная дезинфекция. В зале работают бактерицидные облучатели-рециркуляторы с УФ-излучателем. Все сотрудники ходят в масках и резиновых перчатках, такое же жесткое требование предъявляется к посетителям на входе.

«В зале обслуживания клиентов единовременно на одного оператора, ведущего прием, могут находиться по два посетителя. Мы рекомендуем нашим клиентам по возможности все вопросы решать удаленно – через “Личный кабинет” (www.blag-rkc.ru) или по электронной почте (info@blag-rkc.ru). Кроме этого, у нас работают телефоны call-центра: 8(4162) 22-14-60, 22-14-61 в будни с 8:00 до 19:00 в субботу с 8:00 до 17:00. По телефонам или на сайте расчетно-кассового центра можно передать показания», — пояснила генеральный директор ООО «Благ-РКЦ» Татьяна Ревина.

Оплатить коммунальные услуги без комиссии можно в клиентских центрах «Почта-Банк», через банкоматы, установленные в почтовых отделениях, или почтальона. Потребители, зарегистрированные в «Личном кабинете» на сайте, могут рассчитаться за коммунальные услуги онлайн.

Все обращения принимаются на адрес электронной почты acs@amurcomsys.ru или с помощью сервиса «Обратная связь» на сайте www.amurcomsys.ru. Бумажную корреспонденцию можно оставить в ящике по адресу: 675000, Амурская область, Благовещенск, ул. Мухина, 73.

Все заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям принимаются только в электронной форме, в любой день через электронный портал www.amurcomsys.ru. Условия регистрации — в «Личном кабинете».

Для юридических лиц временно прекращается очный прием и обслуживание клиентов. По вопросам передачи показаний счетчиков воды и тепловой энергии и выдачи счетов, заключения и расторжения договоров, выдаче актов сверок, предоставлению консультаций можно обратиться только онлайн.

Производить оплату за услуги юридическим лицам необходимо на расчетный счет организации согласно реквизитов в выставленных счетах.

По всем остальным вопросам можно направлять обращения на электронную почту acs@amurcomsys.ru.