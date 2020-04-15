Как карантин по коронавирусу изменил жизнь на курортах Юго-Восточной Азии

Вьетнам с коронавирусом практически справился. По последним данным, там 255 заболевших, ни одной смерти и 144 выздоровевших. Тем не менее с профилактикой все по-прежнему строго. Многие туристические достопримечательности закрыты с февраля. С 16 марта все — и граждане страны, и иностранцы — обязаны носить на улицах медицинские маски. Пляжи сейчас закрыты. Местным жителям и туристам разрешают выходить только в магазин, аптеку, на работу. Везде при входе измеряют температуру.

В городах и на курортах пусто. Полиция разгоняет гуляющих. Торговые центры закрыты. По словам туристов, дефицита товаров в магазинах нет. Более того, например, в Хошимине нуждающимся бесплатно выдают рис. Закрыт и «русский островок» в Нячанге — Парк Горького.

Фото: medium-info.ru

Некоторые соотечественники пока не вернулись из Вьетнама. В посольстве России говорят, что местные власти продлевают срок пребывания въехавшим по безвизовому режиму/туристической визе максимум на 30 дней. Штрафы за просрочку виз до десяти суток не взимаются. Пока на вывозные рейсы могут претендовать только граждане, прибывшие из России после 1 января 2020 года.

В Таиланде ситуация с коронавирусом хуже, чем во Вьетнаме. Инфекцию выявили примерно у 2 500 человек. На прошлой неделе в список зараженных попали две россиянки 23 и 28 лет. Они жили в апартаментах в Патонге и контактировали с другими иностранцами.

Меры в стране принимают жесткие. На всей территории — комендантский час с 22:00 до 04:00 часов. «Это сделано в целях безопасности, ведь, например, в Паттайе по ночам дезинфицируют улицы, — рассказывает гид Фарида. — Кроме того, многие тайцы потеряли работу, соответственно, ухудшилась криминогенная обстановка».

Фото: www.bangkokpost.com

Но на пляжи ходить еще можно. «В Паттайе они открыты, главное — не собираться толпой, — уточняет Фарида. — Море на карантин никто не закрывал. Но, например, на Пхукете в районе Патонга введен жесткий режим самоизоляции. Даже на улицы выходить нельзя — воду, еду обещают привозить». По ее словам, некоторые острова превратились в большие обсерваторы – запрещены въезд и выезд.

Парки не принимают гостей с 25 марта. Отсутствие посетителей ударило по бюджету и угрожает жизни слонов — только ежедневная кормежка составляет 300 килограммов продуктов. Коронавирус уничтожает туристическую индустрию страны, сетует президент Ассоциации слонов Таиланда.

Закрыты все торговые центры, попасть можно только в находящиеся внутри продуктовые супермаркеты и аптеки. На замке рестораны и кафе, парикмахерские, массажные салоны, стадионы, кинотеатры, фитнес-центры. В столице и некоторых провинциях запретили продажу алкоголя. Но дефицита товаров в магазинах нет и, что важно, цены не повышаются. Наоборот, некоторые продукты, например сезонные фрукты, подешевели.

Просто так гулять по улицам в Таиланде сейчас нельзя. Ночью запрещено выходить из-за комендантского часа, днем обязательно носить маску. Недавно на Пхукете задержали французского туриста, который пренебрег этим правилом и прогуливался вдоль пляжа. Ему грозит штраф до 20 тысяч бат (почти 50 тысяч рублей).

Туристам, в том числе российским, застрявшим в стране из-за пандемии коронавируса, власти решили автоматически продлевать визы и безвизовые разрешения на пребывание в стране.

В Индонезии на прошлой неделе число заболевших COVID-19 превысило 2 730 человек, по меньшей мере 221 скончался. Однако, например, Бали хотят покинуть далеко не все иностранцы. Около двух тысяч туристов из Китая, США и стран Европы обратились к властям с просьбой о продлении виз.

Фото: 123ru.net

Но правила постепенно ужесточаются. «Индонезия закрыла границы, — рассказывает гид по Бали Ария Панде. — Мы сейчас не работаем, ждем, когда возобновится авиасообщение. В целом проблем с жизнью на острове нет, магазины открыты, ассортимент не ухудшился. Но перестали принимать гостей туристические курорты, пляжи».