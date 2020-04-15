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15апреля
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В Приамурье посеяли ранние зерновые культуры на 77 тысячах гектаров

В Приамурье посеяли ранние зерновые культуры на 77 тысячах гектаров
Фото: pixabay.com

В Амурской области продолжается посевная кампания ранних зерновых культур. Их уже посеяли на площади 77 907 гектаров. Это в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Аграрии засеяли пшеницей 38 960 гектаров, выполнив 28 % от плана, ячменем – 37 482 гектара, что составляет 89 % от плана, овсом – 1 370 гектаров и тритикале – 95 гектаров.

Перевыполнили план сева ячменя хозяйства Бурейского района – на 115 %, Тамбовского – на 112 %, Михайловского – на 107 %. Близки к завершению сева ячменя Ивановский, Константиновский и Октябрьский хозяйства. Тамбовский, Серышевский и Ивановский районы одновременно ведут сев кормовых культур на площади 567 гектаров.

Сельскохозяйственные работы в области в этом году начались на одну неделю раньше обычных сроков. Пока три северных района (Магдагачинский, Зейский и Шимановский) не приступили к полевым работам.

В 2020 году, согласно прогнозу, вся посевная площадь составит 1 201 тысячу гектаров, что выше уровня 2019 года на 21 тысячу гектаров, в том числе зерновые культуры планируется разместить на площади 253 тысячи гектаров, что выше, чем в 2019 году, на 21 тысячу гектаров. Посевы сои разместятся на площади 862 тысячи гектаров. Картофель – 14 тысяч гектаров, овоще-бахчевые – 3 тысячи гектаров, на уровне 2019 года, кормовые культуры – 70 тысяч гектаров.

В посевной кампании будут задействованы 3 600 тракторов различных марок, 1 600 сеялок и посевных комплексов, более 2 000 почвообрабатывающих машин и другая сельскохозяйственная техника.

В 2020 году сельхозтоваропроизводители области планируют приобрести 140 тракторов, 160 зерноуборочных комбайнов и другую сельскохозяйственную технику и оборудование.

По состоянию на 14 апреля готовность к весенне-полевым работам тракторов, почвообрабатывающих машин, сеялок и посевных комплексов составляет 93 %, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

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#сельское хозяйство

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