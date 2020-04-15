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15апреля
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сегодня, 09:59 0

Водители стали меньше нарушать правила на железнодорожных переездах

Водители стали меньше нарушать правила на железнодорожных переездах
Фото: twitter.com

Количество нарушений водителями правил дорожного движения на железнодорожных переездах Забайкальской железной дороги с начала 2020 года снизилось на 42 %. За три месяца было зафиксировано 25 случаев, из них 23 – в Забайкальском крае и два – в Амурской области.

Самыми массовыми нарушениями являются проезд на запрещающий сигнал светофора. Информация о фактах нарушений ПДД направлена в подразделения ГИБДД.

Для обеспечения безопасности движения поездов и снижения аварийности с автотранспортом на переездах железнодорожники продолжают проводить комплекс профилактических мероприятий. Так, с начала года сотрудниками магистрали совместно с инспекторами региональных подразделений ГИБДД на железнодорожных переездах проведено 52 рейда.

Сотрудники железной дороги распространили среди водителей около 2 тысяч памяток о последствиях недисциплинированного поведения при пересечении железнодорожных путей, напоминающих о правилах дорожного движения, а также действиях в случаях непредвиденных ситуаций.

На Забайкальской железной дороге с начала года произошло 3 дорожно-транспортных происшествия на железнодорожных переездах. По счастливой случайности в ДТП никто не пострадал, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

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#ДТП

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