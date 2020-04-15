В Амурской области снизились оптовые цены на бензин

УФАС Амурской области продолжает еженедельный мониторинг цен на нефтепродукты в регионе. Так, ведомством на очередной отчетной неделе, с 6 по 12 апреля, зафиксировано снижение оптовых цен.

Оптовая цена на бензин марки АИ-95 у одного из поставщиков снизилась на 0,50 %, а цена на бензин марки АИ-92 у этого же поставщика снизилась на 0,53 %.

Оптовая цена на бензин марки А-80 не изменялась.

Стоимость 1 тонны зимнего дизельного топлива у одного поставщика понизилась на 0,43 %, что в денежном выражении составляет снижение на 250 рублей за 1 тонну. Стоимость 1 тонны зимнего дизтоплива у другого поставщика снизилась на 1,20 %, что в денежном выражении составляет понижение на 700 рублей за 1 тонну.

Согласно проведенному анализу розничных цен, за период с 6 по 12 апреля розничные цены на бензин марок А-80, АИ-92, АИ-95 не изменялись, сообщается на сайте УФАС Амурской области.

Таблица розничных цен (в рублях за литр) на бензин различных марок и зимнее дизельное топливо по состоянию на 14 апреля

А-80 АИ-92 АИ-95 Дизельное топливо (зимнее) Субъект 1* 41,26 44,37 47,02 50,20 Субъект 2* - 44,65 47,20 50,85

* хозяйствующие субъекты, подлежащие мониторингу