В Амурской области снизились оптовые цены на бензин
УФАС Амурской области продолжает еженедельный мониторинг цен на нефтепродукты в регионе. Так, ведомством на очередной отчетной неделе, с 6 по 12 апреля, зафиксировано снижение оптовых цен.
Оптовая цена на бензин марки АИ-95 у одного из поставщиков снизилась на 0,50 %, а цена на бензин марки АИ-92 у этого же поставщика снизилась на 0,53 %.
Оптовая цена на бензин марки А-80 не изменялась.
Стоимость 1 тонны зимнего дизельного топлива у одного поставщика понизилась на 0,43 %, что в денежном выражении составляет снижение на 250 рублей за 1 тонну. Стоимость 1 тонны зимнего дизтоплива у другого поставщика снизилась на 1,20 %, что в денежном выражении составляет понижение на 700 рублей за 1 тонну.
Согласно проведенному анализу розничных цен, за период с 6 по 12 апреля розничные цены на бензин марок А-80, АИ-92, АИ-95 не изменялись, сообщается на сайте УФАС Амурской области.
Таблица розничных цен (в рублях за литр) на бензин различных марок и зимнее дизельное топливо по состоянию на 14 апреля
|А-80
|АИ-92
|АИ-95
|Дизельное топливо (зимнее)
|Субъект 1*
|41,26
|44,37
|47,02
|50,20
|Субъект 2*
|-
|44,65
|47,20
|50,85
* хозяйствующие субъекты, подлежащие мониторингу
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