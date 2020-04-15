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15апреля
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сегодня, 09:43 5

В Амурской области снизились оптовые цены на бензин

В Амурской области снизились оптовые цены на бензин
Фото: pixabay.com

УФАС Амурской области продолжает еженедельный мониторинг цен на нефтепродукты в регионе. Так, ведомством на очередной отчетной неделе, с 6 по 12 апреля, зафиксировано снижение оптовых цен.

Оптовая цена на бензин марки АИ-95 у одного из поставщиков снизилась на 0,50 %, а цена на бензин марки АИ-92 у этого же поставщика снизилась на 0,53 %.

Оптовая цена на бензин марки А-80 не изменялась.

Стоимость 1 тонны зимнего дизельного топлива у одного поставщика понизилась на 0,43 %, что в денежном выражении составляет снижение на 250 рублей за 1 тонну. Стоимость 1 тонны зимнего дизтоплива у другого поставщика снизилась на 1,20 %, что в денежном выражении составляет понижение на 700 рублей за 1 тонну.

Согласно проведенному анализу розничных цен, за период с 6 по 12 апреля розничные цены на бензин марок А-80, АИ-92, АИ-95 не изменялись, сообщается на сайте УФАС Амурской области.

Таблица розничных цен (в рублях за литр) на бензин различных марок и зимнее дизельное топливо по состоянию на 14 апреля

А-80 АИ-92 АИ-95 Дизельное топливо (зимнее)
Субъект 1* 41,26 44,37 47,02 50,20
Субъект 2* - 44,65 47,20 50,85

* хозяйствующие субъекты, подлежащие мониторингу

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#транспорт #цены

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    44 минуты назад

    Аттракцион невиданной щедрости!!!

  • GnOmE

    GnOmE
    19 минут назад

    к концу "пандемии" продержат. а потом вернут как было и сверху накрутят что уменьшили

  • inoy

    inoy
    7 минут назад

    а с розницей что????? а оптом не беру))

  • inoy

    inoy
    4 минуты назад

    а розница то на месте!!!!

  • hkmg8787

    hkmg8787
    2 минуты назад

    Значит на АЗС повысят.

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