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15апреля
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сегодня, 09:45 2

Почта России готова трудоустроить более 5 000 человек по всей стране

Почта России готова трудоустроить более 5 000 человек по всей стране

Почта России увеличивает дистанционное обслуживание клиентов и объявила о дополнительном наборе почтальонов в городах Дальнего Востока. Кроме того, в Петропавловске-Камчатском и Магадане на работу готовы принять водителей-курьеров.

Сотрудники будут устроены официально. Для тех, кто в связи с текущими обстоятельствами находится в длительном отпуске, возможно совмещение. В обязанности сотрудников будет входить доставка посылок и товаров первой необходимости до двери клиента, прием платежей и оказание услуг с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов.

«Одна из главных задач компании сейчас — обеспечить доступность почтовых услуг, оказать необходимую поддержку населению и малому бизнесу. В связи с чем нам требуются мужчины и женщины от 18 лет с активной жизненной позицией и готовые сейчас выйти на работу», — подчеркнула руководитель отдела подбора персонала макрорегиона «Дальний Восток» АО «Почта России» Анна Мехтиева.

С начала действия режима самоизоляции наблюдается увеличение заказов от населения на доставку почтовых отправлений на дом. За каждым почтальоном закрепляются несколько домов микрорайона города, жителям которых почтальон ежедневно доставляет почту, газеты и журналы. В случае большой протяженности маршрута осуществляется доставка служебным транспортом.

Почта России гарантирует стабильную заработную плату, профессиональное обучение и гибкий график работы. Трудоустройство возможно на постоянной или временной основе. Для получения более подробной информации можно оставить заявку по телефону контактного центра 8-800-200-28-84. Звонок по России бесплатный.

Почта России является крупнейшей российской логистической компанией и готова трудоустроить более 5 000 человек по всей стране. Переход на цифровую платформу оказания услуг позволил объединить специалистов из IT-технологий, логистики и сервиса. Курьерскими услугами Почты России регулярно пользуются организации, федеральные ритейлеры, а также частные лица.

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#жизнь

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    55 минут назад

    Почта России гарантирует стабильную *низкую* заработную плату

  • invv

    invv
    51 минута назад

    Вот-вот: стабильную очень низкую зарплату, за которую еще побегать по всему городу.

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