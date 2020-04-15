Из-за пандемии российские звезды теряют миллионы долларов за рубежом: обзор прессы

Насколько курорты готовы к лету: что хотят построить на Луне США; следует ли кто-то примеру жены Николая II в условиях коронавируса – об этом пишут свежие газеты. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

«Российская газета» сегодня рассуждает о том, почему коронавирус застал науку врасплох; вместе со своими корреспондентами проверяет готовность курортов к летнему сезону; рассказывает о том, что американцы планируют построить на Луне гигантский телескоп. И что-то подсказывает мне, что построят.

Самое же интересное, на мой взгляд, кроется в интервью министра юстиции Константина Чуйченко – он его дал по итогам Международного юридического онлайн-форума. Там говорится о том, что, когда эпидемия спадет, специалисты проанализируют, от каких правовых норм, введенных в период пандемии, можно будет отказаться. И что-то подсказывает мне, что вряд ли в будущем откажутся от возможности следить за всем и каждым.

Вам статья

Далее «АиФ». Еженедельник, рассказав, о том, что в Первую мировую дочери и супруга Николая II работали сестрами милосердия, задается вопросом: а сегодня следует ли кто-то этому примеру? Да! – такой ответ вы найдете в одной из заметок. Жена главы Мурманской области Евгения Чибис развозит продукты и лекарства пожилым людям. Ей помогает супруга главкома ВМФ Ольга Евменова (я-то по инерции думал, что жены высокопоставленных чиновников в Москве живут). Приводится такой пример: «У бабушки с дедушкой в Северодвинске сломался холодильник, а ремонтные службы сейчас не работают. Нашли человека, который пришел и всё сделал».

Также в номере

Далее в газете пишут: «В 90-е годы наши советские вклады обнулились. Нет ли риска потерять вклады в нынешний кризис?» Положа руку на сердце, скажите, как бы вы ответили на этот вопрос, если б находились у руля финансовой системы страны? Вот, собственно, и ответ на вопрос о рисках вкладов. В газете так и написано: беспокоиться не о чем. Но сложно, сложно искоренить в нашем народе историческую память.

Не пропусти

«Моя Мадонна». Здесь рассказывается о появлении в Благовещенске зомби. Ну ладно, зомби не настоящие, а вырезанные из фанеры. Их установили в местах спила деревьев – в районе БГПУ, коммунально-строительного колледжа, Алексеевской гимназии и т.д. Таким необычным способом активисты привлекают внимание к проблеме санитарной обрезки деревьев. А и верно: к примеру, сколько лет уже прошло с тех пор, как обрезали деревья на улице Горького. А она по сию пору стоит голая. Присоединяюсь к позиции активистов и газеты. Остроумная, согласитесь, акция.

На посошок

И «Комсомольская правда». Пробежав взглядом по большой статье о том, сколько миллионов долларов теряют наши знаменитости на зарубежной недвижимости (ну это же кошмар: особняк того же Киркорова в Майами, в котором семь роскошных спален, огромная гардеробная, кинозал, бассейн и прочая и прочая, подешевел почти на 2 миллиона!), я углубился в чтение молитвы, помогающей от коронавируса. Во время чтения, меня не отпускало ощущение, что нечто подобное я уже на страницах «Комсомолки» встречал и даже цитировал вам. Поэтому, чтобы не повторяться, не пересказывать всю молитву, остановлюсь только на последнем слове: «Аминь». Ну вот, собственно, и всё.