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15апреля
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сегодня, 09:24 9

В России предлагают вернуть продуктовые карточки

В России предлагают вернуть продуктовые карточки
Фото: pixabay.com

Производители и поставщики продовольствия призвали власти РФ приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга. В его рамках предлагалось раздать продуктовые карточки наименее обеспеченным гражданам.

Соответствующее заявление подписали, в частности, руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов и другие. Свое предложение авторы объяснили необходимостью поддержать пострадавших от вынужденных мер правительства россиян, а также возможностью поддержать спрос на продукцию российских предприятий и сохранить рабочие места.

Предполагается, что 10 миллионов россиян ежемесячно смогут получать карточки на сумму 10 тысяч рублей. На финансирование проекта с мая до декабря 2020 года потребуется 800 миллиардов рублей, пишет РБК.

Идея с продуктовыми карточками впервые была предана гласности в 2015 году. В мае 2017 года Минпромторг оценил стоимость ее реализации в 200-300 миллиардов рублей в год. Однако в октябре 2017 года директор департамента бюджетной политики Минфина Светлана Гашкина заявила, что средства на реализацию идеи в проекте бюджета на 2018-2020 годы не предусмотрены.

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#коронавирус #торговля

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    что б власть да для народа?да никогда такого не будет

  • Гортензия28

    Гортензия28
    1 час назад

    Пилять, как в России умеют завуалировать собственные интересы под благие намерения. Кто предлагает? Продуктовые магнаты. Не, они не предложили просто по 10 тыр людям выплачивать, а чтобы государство компенсировало и у них покупали побольше. Типа забота. Сцуки, слов нет.

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Бизнес ничего личного. Дикий капитализм в России во всей красе. Страшновато жить в стране, в которой до народа, его проблем никому из власть держащих нет дела. За чертой бедности уже десятки миллионов, безработица растёт, убыль населения принимает катастрофические размеры, особенно за последние годы! Курс Кремля всё тот же, лица во властных структурах те же. Ещё немного и смело можно констатировать факт геноцида.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Какая забота о малоимущих!!!

    Так пусть государство сделает достойные пенсии, достойные пособия, если частник платит минимулку.

    Карточки при нашей "рыночной" экономике это позор власти по всей ее вертикали включая всех депутатов.

  • Фермер

    Фермер
    59 минут назад

    Программа социального питания и внутренней продовольственной помощи (про карточки)- ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ, и очень своевременная!

  • Фермер

    Фермер
    57 минут назад

    Гортензия28

    Пилять, как в России умеют завуалировать собственные интересы под благие намерения. Кто предлагает? Продуктовые магнаты. Не, они не предложили просто по 10 тыр людям выплачивать, а чтобы государство компенсировало и у них покупали побольше. Типа забота. Сцуки, слов нет.



    Чтоб на эти 10 тысяч ни водки, ни курева, ни наркотики НЕ КУПИЛИ! Все правильно предложено!

  • Gorojanka

    Gorojanka
    41 минута назад

    Фермер
    Гортензия28

    Пилять, как в России умеют завуалировать собственные интересы под благие намерения. Кто предлагает? Продуктовые магнаты. Не, они не предложили просто по 10 тыр людям выплачивать, а чтобы государство компенсировало и у них покупали побольше. Типа забота. Сцуки, слов нет.



    Чтоб на эти 10 тысяч ни водки, ни курева, ни наркотики НЕ КУПИЛИ! Все правильно предложено!


    Продукты очень легко обмениваются на водку, курево и наркотики.

  • NataliyaVik

    NataliyaVik
    37 минут назад

    Фермер

    Гортензия28

    Пилять, как в России умеют завуалировать собственные интересы под благие намерения. Кто предлагает? Продуктовые магнаты. Не, они не предложили просто по 10 тыр людям выплачивать, а чтобы государство компенсировало и у них покупали побольше. Типа забота. Сцуки, слов нет.



    Чтоб на эти 10 тысяч ни водки, ни курева, ни наркотики НЕ КУПИЛИ! Все правильно предложено!



    Ни за садик не заплатили, ни за квартиру, и не дай Бог шампунь или трусы себе не купили)

  • Myxira

    Myxira
    32 минуты назад

    Фермер

    Гортензия28

    Пилять, как в России умеют завуалировать собственные интересы под благие намерения. Кто предлагает? Продуктовые магнаты. Не, они не предложили просто по 10 тыр людям выплачивать, а чтобы государство компенсировало и у них покупали побольше. Типа забота. Сцуки, слов нет.



    Чтоб на эти 10 тысяч ни водки, ни курева, ни наркотики НЕ КУПИЛИ! Все правильно предложено!



    Ну да - каждый второй либо наркоман, либо алкоголик, а то и вовсе дите неразумное - с деньгами не умеет обращаться...

    *** просрочку - в ход

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