В России предлагают вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольствия призвали власти РФ приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга. В его рамках предлагалось раздать продуктовые карточки наименее обеспеченным гражданам.

Соответствующее заявление подписали, в частности, руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов и другие. Свое предложение авторы объяснили необходимостью поддержать пострадавших от вынужденных мер правительства россиян, а также возможностью поддержать спрос на продукцию российских предприятий и сохранить рабочие места.

Предполагается, что 10 миллионов россиян ежемесячно смогут получать карточки на сумму 10 тысяч рублей. На финансирование проекта с мая до декабря 2020 года потребуется 800 миллиардов рублей, пишет РБК.

Идея с продуктовыми карточками впервые была предана гласности в 2015 году. В мае 2017 года Минпромторг оценил стоимость ее реализации в 200-300 миллиардов рублей в год. Однако в октябре 2017 года директор департамента бюджетной политики Минфина Светлана Гашкина заявила, что средства на реализацию идеи в проекте бюджета на 2018-2020 годы не предусмотрены.