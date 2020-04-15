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Выбор читателей за 14 апреля

Выбор читателей за 14 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 14 апреля.

Амурчане штурмуют охотуправление из-за возможного запрета весенней охоты

В редакцию Амур.инфо продолжают массово поступать звонки от амурских охотников, которых тревожит намерение властей закрыть весеннюю охоту на водоплавающую дичь. Они считают, что для отмены нет веских оснований.

В Приамурье могут ужесточить режим, если амурчане не начнут соблюдать меры безопасности

В правительстве Амурской области состоялось очередное заседание оперативного штаба. Губернатор отметил, что многие амурчане посчитали ослабление режима завершением ситуации с коронавирусом. Но в стране все еще сохраняется сложная обстановка. И глава региона сказал о возможном ужесточении режима, если люди не будут соблюдать меры безопасности.

Провинция Хэйлунцзян стала лидером по числу госпитализированных с коронавирусом в Китае

Китайская провинция Хэйлунцзян вышла на первое место среди регионов КНР по числу находящихся в больницах пациентов с коронавирусом, обойдя провинцию Хубэй, где началась вспышка коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные провинциальными комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения.

Благовещенцы узнали фото своих родственников на найденных в лесу могильных табличках

После публикации о найденных в лесу табличках в редакцию Амур.инфо начали поступать звонки. Люди нервничали. Большая часть табличек, по их словам, была снята с могил на кладбище, расположенном на 17-м километре Новотроицкого шоссе.

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#Обзор #интернет #СМИ

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