Выбор читателей за 14 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 14 апреля.

В редакцию Амур.инфо продолжают массово поступать звонки от амурских охотников, которых тревожит намерение властей закрыть весеннюю охоту на водоплавающую дичь. Они считают, что для отмены нет веских оснований.

В правительстве Амурской области состоялось очередное заседание оперативного штаба. Губернатор отметил, что многие амурчане посчитали ослабление режима завершением ситуации с коронавирусом. Но в стране все еще сохраняется сложная обстановка. И глава региона сказал о возможном ужесточении режима, если люди не будут соблюдать меры безопасности.

Китайская провинция Хэйлунцзян вышла на первое место среди регионов КНР по числу находящихся в больницах пациентов с коронавирусом, обойдя провинцию Хубэй, где началась вспышка коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные провинциальными комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения.

После публикации о найденных в лесу табличках в редакцию Амур.инфо начали поступать звонки. Люди нервничали. Большая часть табличек, по их словам, была снята с могил на кладбище, расположенном на 17-м километре Новотроицкого шоссе.