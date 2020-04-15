Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок

Временное снятие ограничений также касается медицинских респираторов, марли, перчаток и комплектов медицинской защиты. Постановление правительства от 3 апреля, действие которого решили приостановить, вводило предельную наценку (10 копеек за единицу товара) для розничной торговли на продажу этих изделий. Федеральным оператором «по обеспечению потребностей субъектов» в вышеперечисленных медицинских изделиях была назначена структура «Ростеха» – корпорация «Росхимзащита», пишут «Ведомости».

Издание направило запрос правительству. Задача «Ростеха» – исполнять решения правительства, сказал представитель госкорпорации. Сотрудник отрасли медицинских изделий пояснил, что для выполнения задачи требуется большой подготовительный этап: составление карты потребностей, проработка логистики, поиск поставщиков. На это требуется гораздо больше времени, поэтому понадобилась приостановка, чтобы отрасль работала без перебоев.

С начала февраля в России наблюдается дефицит медицинских масок и респираторов как в розничной торговле, так и в крупных онлайн-аптеках. Всемирная организация здравоохранения назвала маски одним из способов профилактики заражения коронавирусом нового типа, вспышка которого была зафиксирована в Китае в конце прошлого года и к марту переросла в пандемию. ВОЗ отмечает, что маски являются эффективным средством защиты только в комбинации с регулярным мытьем рук и обработкой спиртосодержащим антисептиком, и советует здоровым людям носить маски только в случае контакта с человеком с подозрением на коронавирусную инфекцию.