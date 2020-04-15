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15апреля
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сегодня, 07:29 10

Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок

Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок
Фото: pixabay.com

Правительство РФ приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха». Документ, подписанный премьером Михаилом Мишустиным, опубликован на портале правовой информации.

Временное снятие ограничений также касается медицинских респираторов, марли, перчаток и комплектов медицинской защиты. Постановление правительства от 3 апреля, действие которого решили приостановить, вводило предельную наценку (10 копеек за единицу товара) для розничной торговли на продажу этих изделий. Федеральным оператором «по обеспечению потребностей субъектов» в вышеперечисленных медицинских изделиях была назначена структура «Ростеха» – корпорация «Росхимзащита», пишут «Ведомости».

Издание направило запрос правительству. Задача «Ростеха» – исполнять решения правительства, сказал представитель госкорпорации. Сотрудник отрасли медицинских изделий пояснил, что для выполнения задачи требуется большой подготовительный этап: составление карты потребностей, проработка логистики, поиск поставщиков. На это требуется гораздо больше времени, поэтому понадобилась приостановка, чтобы отрасль работала без перебоев.

С начала февраля в России наблюдается дефицит медицинских масок и респираторов как в розничной торговле, так и в крупных онлайн-аптеках. Всемирная организация здравоохранения назвала маски одним из способов профилактики заражения коронавирусом нового типа, вспышка которого была зафиксирована в Китае в конце прошлого года и к марту переросла в пандемию. ВОЗ отмечает, что маски являются эффективным средством защиты только в комбинации с регулярным мытьем рук и обработкой спиртосодержащим антисептиком, и советует здоровым людям носить маски только в случае контакта с человеком с подозрением на коронавирусную инфекцию.

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#коронавирус #российская власть #торговля

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    3 часа назад

    а они где то есть в продаже вообще?

  • Muratohabaron

    Muratohabaron
    3 часа назад

    Да, есть. В Авоське на кассах , 280 рублей за упаковочку, а в упаковочке 10 штучек.

  • ЕКВ

    ЕКВ
    2 часа назад

    Приезжайте в Чигири в Кэш-Кэри по 23 руб за штуку одноразовой маски. Рядом в аптеке этих масок нет и марли тоже нет.

  • ЕКВ

    ЕКВ
    2 часа назад

    В атеке нет, в магазине есть.... Интересно "девки пляшут"......

  • Л.В.И.

    Л.В.И.
    2 часа назад

    Есть в кэшке на Кузнечной-Зейской,также по 23 руб.

  • MadNigra

    MadNigra
    1 час назад

    ЕКВ

    В атеке нет, в магазине есть.... Интересно "девки пляшут"......



    Потому что Аптекам прибыль в 10 копеек с штуки товара = себе убыток.

    Это просто тупые от слова совсем такой закон придумали - а потом начали удивляться - а чё нигде масок в аптеках нет?

    А потому что Аптеки их и не закупают - нах нужна такая "прибыль" + ещё и очередь желающих их купить плодить на полквартала, чтоб власти звиздюлей надавали.

    все через жопу.

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    МАСКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ! Через небольшой промежуток времени ими завалят и цены упадут.

  • Sapsanische

    Sapsanische
    23 минуты назад

    Вообще, спекуляция на маска должна стать предметом серьезного расследования. Это не бизнес, это именно спекуляция, причем с серьезнейшими последствиями.

  • invv

    invv
    20 минут назад

    да, продажа масок в ТЦ - это именно спекуляция.

  • металлист балалайкин

    металлист балалайкин
    15 минут назад

    SapsanischeВообще, спекуляция на маска должна стать предметом серьезного расследования. Это не бизнес, это именно спекуляция, причем с серьезнейшими последствиями.


    +++

    И не только магазины участвуют.

    Сейчас, у половины инстаграмщиков с количеством фоловеров от 10 тысяч, куча объяв о продаже масок. Нажива в период эпидемии снимает с людей маски. И они не медицинские.

    Хотя, во времены блокады Ленинграда, некоторые тоже выгодно золото на хлеб меняли. Расплодилось видимо сучье племя.

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