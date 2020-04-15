Гороскоп 15 апреля: Близнецам нужно самоустраниться, Девам не стоит нервничать

Восход Солнца: 05:35

Заход Солнца: 19:24

Солнце в Овне.

Овен. За последние несколько недель Вы многого добились, однако сейчас стоит подумать о себе, отдохнуть и восстановиться.

Телец. Как правило, Вы всегда продумываете пути достижения поставленной цели. Сегодня Вы проявите себя особенно эффективно, планируйте и сразу приступайте к работе.

Близнецы. Вам сегодня лучше самоустраниться от самых ответственных дел, слишком высока вероятность допустить ошибку, которую невозможно исправить.

Рак. Постарайтесь максимально четко и без эмоций донести руководству суть проблемы, которая возникла, тогда и реакция на нее будет соответствующей, и Вы останетесь довольными.

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Лев. Астрологи рекомендуют не отвечать на сообщение человека из прошлого, его намерения Львам не понравятся.

Дева. Сегодня организм Дев подскажет, когда лучше отдохнуть, а когда желательно поработать. Не утруждайте себя и не нервничайте без повода.

Весы. Не бойтесь быть собой, бывают дни, когда окружающие не хотят принимать Вашу оригинальность, но сегодня точно не такой день.

Скорпион. Коллеги помогут Вам решить некую профессиональную задачу, стоит прислушаться к их рекомендациям в эту среду.

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Стрелец. В этот день не сдерживайте себя, если хочется общаться или знакомиться с людьми. Но личных встреч избегайте, в сегодняшней ситуации лучше общаться онлайн. Вас будут воспринимать как очень обаятельного человека.

Козерог. Наступает благоприятное время для домашних дел, на которые Вы не могли выкроить время из-за нагрузок на работе. Вечер проведите с семьей.

Водолей. Вас посетят остроумные идеи в сфере бизнеса, игр, занятий с детьми. Найдется энергия для спорта. Но помните, что тренировки должны быть онлайн и в одиночестве.

Рыбы. Желательно вести себя благоразумно и быть в любой ситуации голосом здравого смысла, тогда обойдется без ссор.

Астролог: Вальдемар Небоходцев