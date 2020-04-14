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сегодня, 20:19 0

Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на права

Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на права
Фото: pixabay.com

Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно ограничила прием экзаменов на право управления транспортными средствами. Об этом сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

«Из-за прекращения деятельности автошкол временно ограничен прием экзаменов на право управления транспортными средствами. Они проходят в усеченных группах», – цитирует его ТАСС.

На вопрос агентства о сроках ограничения Понарьин ответил, что они пока не определены и будут конкретизироваться по мере стабилизации общей ситуации в регионах.

Помимо этого, Госавтоинспекция из-за коронавируса начала в особом порядке обменивать права и регистрировать автомобили. «В особом порядке проходит обмен водительских удостоверений и процедура регистрации транспортных средств. В связи с введением режима повышенной готовности к лицам, вынужденно превысившим сроки регистрации, не будут применяться меры административного воздействия», – сказал Понарьин.

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#коронавирус #транспорт

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