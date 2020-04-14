В России зарегистрировано 2 774 новых случая COVID-19

За последние сутки, 14 апреля, в России подтверждено 2 774 новых случая коронавирусной инфекции в 51 регионе. Амурской области среди них нет. В Приамурье по-прежнему подтверждены шесть случаев COVID-19, один человек поправился.

Больше всего новых заболевших в Москве – 1 489, Московской области – 460 и Санкт-Петербурге – 121.

На Дальнем Востоке зафиксировано: в Бурятии 9 новых случаев, в Приморском крае – 4, в Якутии – 1.

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 1 694 человека.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Необходимо строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней, сообщает федеральный Роспотребнадзор.