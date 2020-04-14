Пассажирский поезд Комсомольск – Тында задержится на четыре часа

14 апреля будет задержан на четыре часа пассажирский поезд № 363 сообщением Комсомольск – Тында. Информация об этом появилась на сайте Дальневосточной железной дороги.

14 апреля из-за остановки грузового поезда на перегоне Разъезд 21 километр – Хевчен однопутного участка Мылки – Сельгон, вызванной технической неисправностью локомотива, по станции Хевчен был остановлен пассажирский поезд № 352 сообщением Владивосток – Советская Гавань, предположительно, на 5 часов.

В поезде находятся 28 пассажиров, планировавших пересадку на поезд № 363 сообщением Комсомольск – Тында. Для посадки опаздывающих пассажиров поезда № 352 по станции Комсомольск-на-Амуре на 4 часа будет задержан поезд № 363. Для пассажиров поездов № 352 (124 человека) и № 363 (93 человека) будет организовано питание по станции Комсомольск-на-Амуре.

Дальневосточная железная дорога приносит всем пассажирам извинения за причиненные неудобства.