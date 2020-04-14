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14апреля
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сегодня, 19:07 0

В Амурской области 89,7 % лесных пожаров ликвидируются в первые сутки

В Амурской области 89,7 % лесных пожаров ликвидируются в первые сутки
Фото: pixabay.com

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский на расширенном заседании правительства региона рассказал о пожароопасной обстановке в Приамурье.

«С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 152 природных пожара общей площадью 14 397 гектаров. 89,7 % пожаров было ликвидировано в первые сутки. В прошлом году за этот же период зафиксировано 102 пожара на площади 15 315 гектаров», – сказал Венглинский.

Для тушения лесных пожаров на территории Амурской области имеется резерв в количестве 58 человек ПДПС Амурской авиабазы, 248 человек лесной охраны, 13 человек федерального резерва и 256 единиц техники.

«В Амурской области на всей территории открыт пожароопасный сезон и введен особый противопожарный режим, в связи с этим установлено ограничение на посещение лесов гражданами и въезд транспорта в леса, – отметил Алексей Венглинский. – Об ответственности за нарушение правил безопасности при особом противопожарном режиме население информируется через СМИ. Также в лесных массивах, в населенных пунктах установлены баннеры предупреждающего характера».

На территории области работают патрульные группы.

Всеми ведомствами, включая административные комиссии муниципальных образований, к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составлено 598 протоколов.

Сотрудниками государственного пожарного надзора выявлено 44 виновных в возникновении палов сухой травы и пожаров. Их оштрафовали в общей сложности на 188 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

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#пожары

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