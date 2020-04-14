Глава Белогорска: «Наша расслабленность может сыграть с нами злую шутку»

В Белогорске сервис Яндекса «Индекс самоизоляции» зафиксировал повышение уровня активности жителей вне дома. Глава Белогорска Станислав Мелюков обратился к жителям города с просьбой не подвергать опасности себя и своих близких и не покидать дома без крайней необходимости.

«Пошла 3-я неделя самоизоляции и сегодня можно сделать неутешительный вывод – люди устали сидеть дома, – отметил он. – Если сначала мы исполняли рекомендации, то сейчас перестали. Причин повышения городской активности много, не буду перечислять. Скажу лишь, что вся эта ситуация потихоньку делает нашу жизнь другой. Пока не так заметно, но по мере наступления еще не скорого пика заболевания (ожидается в мае) становится понятным, что многие привычные уклады изменятся. Президент Владимир Путин сказал, что обстановка меняется ежедневно и не в лучшую сторону».

Индекс самоизоляции – это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. Для этого сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Считается, что если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, то уровень самоизоляции низкий – 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, уровень самоизоляции оценивается в 5 баллов.

14 апреля уровень самоизоляции в Белогорске снизился и практически сравнялся с уровнем до введения режима самоизоляции. По состоянию на 11.00 индекс равен 1,6. До эпидемии – 1,7. В «зеленой зоне», то есть почти в полной изоляции, Белогорск находится с 21.00 до 6.00 часов утра.

«Да, пока зараженных в Белогорске нет, но это не значит, что мы какие-то особенные. Мы находимся в эпицентре – Транссиб, федералка, крупный автовокзал, два аэродрома (слева и справа). И чем больше мы будет проявлять беспечность, тем больше шансов, что привычный уклад нашей жизни изменится. Поэтому перестаньте бесцельно покидать свое жилье, соблюдайте меры предосторожности! Наберитесь терпения, будьте благоразумны к себе, своим близким и к городу!», – цитирует главу Белогорска пресс-служба администрации города.