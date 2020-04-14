Авиарейсы между Благовещенском и Южно-Сахалинском отменены

Фото: архив Амур.инфо

На сайте аэропорта Благовещенска появилась информация об отмене авиарейсов ИЕ-3636 и ИЕ-3637 между Благовещенском и Южно-Сахалинском. Эти перелеты выполняет авиакомпания «Аврора». В пресс-службе аэропорта столицы Амурской области ИА «Амур.инфо» эти сведения подтвердили.

В пресс-службе сказали, что пока отмена авиарейсов предполагается на весь апрель, однако ситуация может измениться. Это произойдет в случае, если улучшится эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.

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#транспорт #коронавирус

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Александр Авдеев