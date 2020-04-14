Соцсети: пожарная машина столкнулась с такси в Приамурье (видео)

Фото: кадр видео

14 апреля в соцсетях появились видео с места происшествия: произошло столкновение пожарной машины и автомобиля такси. Инстаграм-паблик skaner28 пишет, что ДТП случилось на свободенской трассе, не доезжая до Белогорья.

«Судя по расположению автомобилей, автомобиль такси двигался со второстепенной дороги на главную, по которой ехала пожарная техника», – пишет паблик.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что 14 апреля в регионе не зарегистрировано ДТП с пострадавшими – по данным на 16:30. В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области сказали, что автомобили ведомства 14 апреля в ДТП не попадали.

Агентство также уточняет информацию в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.