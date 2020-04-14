Служебные автомобили областного правительства используют медики и волонтеры

Ежедневно волонтеры задействуют в своей работе в среднем 4 автомобиля из гаража областного правительства и два-три использует каждая из четырех поликлиник города. Машины остаются на обслуживании правительства и ежедневно не реже двух раз проходят дезинфекцию.

Как сообщало Амур.инфо, автопарк правительства региона передан в распоряжение больниц и волонтеров. Поручение дал губернатор Василий Орлов. Автомобили из гаража правительства с 31 марта развозят медицинские бригады и волонтеров по вызовам граждан. Транспорт выделяется по заявкам.

«Согласно приказу, помещение гаража и автомобили, чтобы не допустить заражения людей, обрабатываем не реже двух раз в день. Но бывает и чаще, например, приехал водитель с выезда – продезинфицировал салон», – пояснил директор ГБУ Амурской области «Амур-авто» Эдуард Тихонов.

За две недели работа с медиками и волонтерами хорошо отлажена. Автомобили закреплены за каждым направлением. Контакты водителей есть и у медучреждений, и у волонтеров. В распоряжении добровольцев автомобили находятся ежедневно, включая выходные.

Пока автопарк правительства задействован только по Благовещенску, но при необходимости машины отправятся в любую точку Амурской области.