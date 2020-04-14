Предпринимателей приглашают на видеоконференцию по мерам господдержки в период коронавируса

Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Амурской области 16 апреля с 11 до 13 часов проведет онлайн-видеоконференцию для малого бизнеса «Кто и как может получить поддержку?» Она пройдет в формате «вопрос – ответ».

Конференция пройдет на платформе Zoom. В качестве спикеров приглашены представители министерства экономического развития и внешних связей центра «Мой бизнес», Амурской региональной микрокредитной компании, банков, УФНС России по Амурской области. Организаторы просят прислать вопросы заблаговременно до 12 часов 15 апреля, для этого необходимо заполнить форму.

Предварительное количество участников — 200 человек, количество мест ограничено.

Модератором конференции является Борис Белобородов, председатель Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Амурской области, общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в Амурской области, председатель Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Ранее сообщалось, что Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Амурской области обратился к министерству с просьбой дополнить федеральный перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей малого бизнеса Приамурья. Было опрошено более 100 предпринимателей, они предложили включить 28 видов экономической деятельности. Список был направлен в министерство экономического развития и внешних связей Амурской области. Решение по утверждению или изменению перечня может быть принято областным руководством 14-15 апреля.

Первая видеоконференция состоялась 9 апреля.