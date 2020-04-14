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14апреля
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сегодня, 17:52 3

Благовещенцев не будут доставлять автобусами к кладбищам из-за коронавируса

Благовещенцев не будут доставлять автобусами к кладбищам из-за коронавируса
Фото: архив Амур.инфо

В Благовещенске состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На нем был рассмотрен вопрос о подготовке к родительскому дню.

«Мы находимся в преддверии событий, которые в Благовещенске всегда сопровождались большим количеством людей в районе городских кладбищ. А их у нас 12, в том числе 7 открытых для захоронения. Для того чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции, мы предлагаем несколько мероприятий, которые, на наш взгляд, позволят уменьшить поток людей на кладбища в этот период. Всех мы остановить не сможем, но каким-то образом это позволит упорядочить посещение в период пасхальных праздников и родительского дня», – доложила мэр Благовещенска Валентина Калита.

Так, будет отменена организованная доставка населения к местам захоронения общественным транспортом в дни памяти и скорби (с 24 по 28 апреля). «У нас традиционно в эти дни были дополнительные автобусы. И, как анализ показал, этими автобусами пользовались люди 65+. А сейчас это как раз группа риска. Потому, чтобы не было массового скопления людей именно в общественном транспорте, мы изначально предупреждаем, что эти автобусы ходить не будут», – пояснила Валентина Калита.

Через громкоговорители на кладбищах людей будут призывать соблюдать социальную дистанцию, меры индивидуальной профилактики. В дом смотрителя станут пропускать по одному человеку, каждый час будет проводиться его уборка дезинфицирующими средствами, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

В период с 25 по 28 апреля ГИБДД выставит посты для проведения разъяснительной работы и регулирования проезда к кладбищам.

В преддверии родительского дня организуют рассылку СМС с призывом воздержаться от посещения мест захоронений до 30 апреля.

«И еще, мы всегда возили на кладбище вдов и одиноко проживающих пожилых людей, помогали им в уборке могил родных. В этом году уборку могил ветеранов войны город берет на себя. Их уберут волонтеры и работники ГСТК», – сказала мэр Благовещенска.

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    заголовок огонь!!!))) что сложно добавить "родительский день"???

  • NinaNina

    NinaNina
    34 минуты назад

    я тоже считаю, что некорректно так писать! Нужно хотя бы в заголовках новостей, связанных с памятью, честью и достоинством каждой семьи, писать корректно,по-человечески, а не хайпать на новостях. предсказуемых к тому же в данной ситуации.

  • Myxira

    Myxira
    34 минуты назад

    Про садоводческие маршруты напишите: вот где бунт начнется!...

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