На бесплатное питание в амурских школах выделят больше бюджетных денег

Министерство образования и науки Амурской области представило главе региона Василию Орлову результаты мониторинга организации бесплатного школьного питания. Для полноты картины специалистами ведомства анализировались состояние оборудования пищеблоков, недельный рацион и наличие муниципального контроля.

Основные проблемы в организации школьного питания – это нехватка квалифицированных поваров, отсутствие десятидневного меню, согласованного с Роспотребнадзором, а также износ оборудования пищеблоков (более чем на 80 %) и отсутствие муниципальных программ по их модернизации.

«В прошлом году мероприятия по обновлению материально-технической базы пищеблоков и столовых школ были предусмотрены только в семи территориях, где за счет средств местного бюджета приобретено и установлено оборудование общей стоимостью в 15,5 миллиона рублей. Это тревожный факт, поскольку реализация указанного мной направления деятельности – прямая обязанность органов местного самоуправления», – прокомментировала заместитель председателя правительства области, министр образования и науки региона Светлана Яковлева.

Общий объем средств, необходимый на обновление материально-технической базы всех общеобразовательных организаций Приамурья, составляет более 120 миллионов рублей. Министерство образования и науки региона предложило рассмотреть вопрос о софинансировании данных мероприятий из областного бюджета. Осуществить это планируется через конкурсный отбор лучших муниципальных программ по совершенствованию школьного питания.

«Главам органов местного самоуправления и депутатам необходимо проработать вопрос внедрения в школах современных технологических процессов приготовления пищи. Главная задача – не просто обновить старую технику, срок службы которой истек, а заменить ее на электросберегающее оборудование, которое позволит сохранить полезные свойства продуктов, – отметила Светлана Яковлева. – Большая работа в данном ключе проделана в Ивановском районе. Этот муниципалитет к внедрению новых технологий готов полностью».

Также министр сообщила, что к новому учебному году сумма бюджетных средств, предусмотренных на бесплатное питание в школах Приамурья, увеличится. Министерством образования и науки области подана заявка на федеральное софинансирование. Дополнительные средства позволят улучшить качество питания учеников начальных классов и разнообразить их рацион, сообщает пресс-служба ведомства.