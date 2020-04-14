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14апреля
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Надежда Бабкина вышла из комы и сразу заговорила

Надежда Бабкина вышла из комы и сразу заговорила
Фото: instagram.com/ngbabkina/?hl=ru

Певицу Надежду Бабкину вывели из искусственной комы. Ее состояние уже не вызывает опасений. Очнувшись, Надежда Бабкина обрадовала окружающих позитивным настроем.

По словам очевидцев, первое, о чем спросила 70-летняя певица, когда очнулась, где она была все это время. А узнав, что пролежала без сознания целую неделю, сильно удивилась.

Сразу после этого Надежда Бабкина заметила, что «должна быть сильно голодна». Артистка попросила жареной картошки с грибами и квашеной капусты, сообщает «Московский комсомолец». Однако, вспомнив о диете, звезда решила повременить с любимыми блюдами.

Настроение у Надежды Бабкиной боевое. Почти сразу после пробуждения она поинтересовалась, как обстоят дела в театре «Русская песня». Врачи уверены, что певица быстро поправится, поскольку является сильной женщиной.

6 апреля появилась информация о том, что певицу ввели в искусственную кому. Артистку положили в одну из частных клиник с диагнозом «пневмония» и подозрением на коронавирус 1 апреля. Ее ввели в кому для эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких. Анализы на COVID-19 показали отрицательный результат.

Надежда Бабкина находится в изолированной палате. Родственники звезды внесли 300 тысяч залога, чтобы певицу приняли в больницу. Палата обходится в 25 тысяч рублей в сутки.

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#коронавирус #шоу-бизнес

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