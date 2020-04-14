В Приамурье повысились цены на привозные продукты

На территории Приамурья наблюдается повышение цен на основные виды сырья, ввозимого из других субъектов страны. Прибавили в цене мука – от 10 до 15 %, сахар – 27 %, сухое молоко – 7 %, мясо птицы – 20 %, свинина – 10-15 %.

С конца марта в Амурской области началась тенденция к повышению цен на хлеб и хлебобулочные изделия от 5 % до 10 %.

С начала года повысились отпускные цены у молокоперерабатывающих предприятий: на молоко пастеризованное и ультрапастеризованное от 4,5 % – 8,5 %; кефир на 2 % и сметану 7 %. Удорожание связано с увеличением цены на закуп сырого молока на 6,7 % (или на 2 рубля за литр), сообщает правительство Амурской области. Кроме этого, началось сезонное повышение цен на куриные яйца.

На 6 %, или на 1 рубль за килограмм подорожала пшеничная крупа у местного производителя. Причина – увеличение стоимости зерна, стоимости мешкотары.

Тем временем поставки продукции агропромышленного комплекса в торговые сети и бюджетные учреждения Приамурья идут бесперебойно. Минсельхоз Амурской области ведет мониторинг ассортимента продуктов.

Снижения ассортимента продукции и спроса на продукты в торговых предприятиях не наблюдается, отмечают в региональном минсельхозе. Ежедневно на потребительский рынок области поставляется 11 тонн свежих огурцов и 4 тонны томатов (отпускная стоимость томатов 200-220 рублей за килограмм).

С начала сбора нового урожая снизились цены на огурцы защищенного грунта местного производства. В настоящее время отпускная цена на весовые огурцы – 150,0 рублей, фасованные на 10 рублей дороже.

Картофель и овощи открытого грунта, так называемый «борщевой набор», у местных сельхозтоваропроизводителей закончились (не считая законтрактованной продукции для обеспечения бюджетных учреждений), поэтому обеспечение потребности производится за счет реализации картофеля, закупаемого у населения области, и овощей, импортируемых из Китая. С начала года импорт овощей составил 10,4 тысячи тонн. По отношению к аналогичному периоду прошлого года поставки снизились на 13 %.

Тем не менее к закрытию навигации через реку Амур область подготовилась. С 25 марта по 12 апреля 2020 года ежедневные объемы ввоза овощей из Китая увеличились в три раза и составляли 300-400 тонн. Торговым предприятиям удалось накопить месячные товарные запасы (более 3 тыс. тонн). В настоящее время импортных овощей в регионе достаточно для обеспечения потребности населения до открытия навигации через реку Амур.

Запасы картофеля, включая личные подсобные хозяйства, составляют 25 тысяч тонн. Стоимость картофеля варьируется от 30 до 40 рублей за килограмм. В мае-июне возможен ввоз картофеля нового урожая из Китая. Дефицита овощей в торговых сетях и рынках области не наблюдается.

По состоянию на 14 апреля предприятия агропромышленного комплекса области работают в штатном режиме.