«С судами мы продолжаем работать, но по-другому»: интервью юриста

Информация о том, что личный прием граждан в судах приостановлен и что суды рассматривают только неотложные дела, обеспокоила амурчан. Тем не менее, по словам руководителя юридического центра Юлии Сухановой, работа и с судами, и с различными ведомствами продолжается, только в другом формате.

«Первую неделю карантина было тяжело. Мы не понимали, как нам работать дальше. Сначала был шок, а потом мы приняли ситуацию и начали действовать. И людей хочется призвать к тому, что не нужно сильно беспокоиться. Мы переживем этот месяц до 30 апреля, потом будут майские праздники, а после них, надеемся, будем работать в обычном режиме», – говорит Юлия в программе «Простые вопросы».

Сейчас все суды принимают документы по почте. И если люди соглашаются, то заседания проводятся без их участия, объясняет Юлия.

«Очень хорошо в плане цифровизации работают арбитражные суды. Там есть электронный документооборот, мы спокойно можем работать с этими судами дистанционно. У них принимается электронная цифровая подпись, то есть документ не надо даже сканировать. К сожалению, в городских, районных и мировых судах такой программы пока нет, чтобы можно было прикреплять документы. Только почтовыми отправлениями», – поясняет гостья программы.

Все сделки с куплей-продажей, регистрация автомобилей, получение наследственных документов, регистрация договоров дарения – все это возможно сделать через нотариальные органы, которые продолжают работать.

Юлия Суханова заметила, что эта ситуация имеет и положительный эффект. Многие задумаются над тем, чтобы сделать себе электронную цифровую подпись, либо заведут личные кабинеты на различных сайтах, включая Госуслуги.